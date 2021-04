Les démons reviennent avec un « lifting », et nous vous le montrons avec nos premières impressions de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.

Atlus a toujours été un habitué de la mise à disposition de versions améliorées de ses produits. Nous pouvons le faire dans des choses comme Persona 4 Golden ou Persona 5 Royal. Mais tout n’est pas dans JRPG et la fusion avec le roman visuel, non. Parfois, on le voit aussi avec sa saga principale, c’est ainsi que nous vous apportons ces Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: premières impressions.

Ramener les démons à Tokyo

Il faut dire que, malgré le fait que cette façon d’agir soit une tendance à la hausse de la part d’Atlus, je ne m’attendais pas du tout à l’arrivée de ce remaster. Mais cela peut certainement être considéré comme une excellente nouvelle pour ceux qui veulent profiter du maximum de versements possibles de cette saga.

Dans notre cas, nous avons pu tester les premières heures du jeu, qui nous montre déjà quelques touches de ce qui est à venir. Et c’est que l’action de Shin Megami Tensei III Nocturne démarre très vite.

Nous jouons un garçon qui est resté avec ses camarades de classe pour travailler ensemble. Pourtant, depuis le début les choses sentent mauvais: des sectes, des personnages chacun plus pittoresques, des environnements étranges … L’ambiance est tendue dès le premier instant, tout à fait dans le style des jeux de la saga.

Je ne vous en dirai pas grand-chose, car cela est nécessaire pour que vous vous découvriez, mais comme je le dis, les choses vont très vite. Même ainsi, ces premières heures de jeu ne font que nous aider à voir les premières touches de ce qui est à venir. Allez, vous aurez votre dose d’histoire noire à 100%.

En ce qui concerne le système de jeu, nous sommes toujours confrontés à un JRPG à tour de rôle sans beaucoup de changements par rapport à ce que nous savons déjà. Nous pouvons exploiter les faiblesses de l’ennemi pour avoir des tours supplémentaires (et vice versa), ou les perdre en raison d’attaques manquantes.

Bien sûr, convaincre les démons de rejoindre nos rangs est également présent. Sans oublier les fusions pour créer des créatures plus puissantes et similaires.

Bien que peut-être l’élément le plus « nouveau » que l’on trouve soit le magatama, des éléments qui, selon le type que l’on équipe, vont nous permettre de débloquer certaines compétences ou d’autres, nous donnant tour à tour différentes faiblesses et résistances.

Il faut se rappeler, tout d’abord, que si vous venez ici attiré par la saga Persona, soyez prudent. En fin de compte, nous sommes confrontés à quelque chose de plus classique. Un JRPG avec ses nuances, mais ça va aussi loin que ça. Si vous recherchez un facteur social, avec une gestion du temps, oubliez-le complètement.

Mais qu’en est-il du HD Remaster?

D’accord, nous avons déjà les bases, mais nous les avions déjà dans l’original. Que propose cette nouvelle version en termes d’améliorations? Après tout, si vous avez déjà essayé le titre à l’époque, cette question vous hantera sûrement la tête.

Eh bien, il faut dire que, évidemment, cela montre que les graphismes proviennent de PlayStation 2. Attention, cela ne veut pas dire que cela a exactement la même apparence. L’utilisation des couleurs semble plus appropriée à cette occasion, avec des tons plus « vifs » et sans cette sensation de flou que l’ensemble nous a laissée auparavant.

À leur tour, les textures et les finitions se sont quelque peu améliorées, éliminant de nombreuses dents de scie de l’original (bien qu’il y en ait encore), tandis que tout a une plus grande netteté. Bien que, comme nous le disons, ce sont des changements subtils, qui sont appréciés. Bien qu’ici nous craignons de devoir exclure la cinématique. Ceux-ci, contre toute attente, conservent l’apparence de la PlayStation 2, ce qui nous laisse un sentiment quelque peu étrange en vue.

Hormis ces exceptions, on peut donc dire que le jeu n’a pas l’air mal du tout, tant du côté portable que du côté du bureau. Les animations montrent qu’elles ne sont pas d’actualité, alors que plusieurs problèmes physiques persistent comme dans l’original, mais en général on peut dire que le changement a été positif.

Suivre les voix

Sur la question du son, pour sa part, on peut remarquer un travail plus élaboré. Eh bien, pas dans le cas de l’OST, car, comme dans le cas du graphisme, il sonne pratiquement comme l’original. Il a de bonnes chansons depuis le début, oui.

Où trouve-t-on alors le travail élaboré? Eh bien, sur le sujet des voix. Oui coupable, le jeu a enfin du doublage, en anglais ou en japonais, pour profiter des voix des locaux et des étrangers. Et la vérité est que rien de mal n’est entendu, ce qui doit être apprécié. C’est à chacun de vous de choisir l’un ou l’autre, selon vos goûts.

Le vrai point fort!

Bien que, si je suis honnête, le point qui fait que le jeu gagne dans son ensemble est, sans aucun doute, qu’il a une traduction en espagnol. Comme vous lisez, coupable. Le jeu a multi-5, c’est-à-dire que nous aurons de la variété lors du choix, bien que cela soit prédéfini par la langue de votre console.

Compte tenu de l’énorme quantité de textes que contient le titre, cet ajout ne fait qu’augmenter sa valeur et contribue à le rapprocher de ceux qui hésitent à donner une chance à la saga.

Pour l’instant, nous nous retrouvons coupables. Le titre a sans aucun doute beaucoup à offrir, mais il faut le jouer davantage pour voir tous les avantages qu’il cache sous sa ceinture. Soyez patient jusque-là!