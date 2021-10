Shin Kamen Rider : Première bande-annonce du nouveau film d’Hideaki Ano

La saga Evangelion aura pris fin après la première du quatrième et dernier volet de sa série de films « Rebuild », mais cela ne signifie pas que nous devons supposer que ce sera la fin de la trajectoire de son créateur, Hideaki Anno , qui Après être entré dans le monde de l’action en direct avec le film « Shin Godzilla », le célèbre cinéaste prépare un nouveau volet renouvelé pour une autre franchise japonaise bien-aimée.

Anno mettra désormais la main sur Kamen Rider comme prochaine cible de sa série « Shin », avec laquelle il prévoit de faire des interprétations plus sombres de ces personnages emblématiques de la télévision japonaise, annonçant auparavant qu’il avait également les yeux sur Ultraman, un autre super-héros bien-aimé de le pays du soleil levant.

Comme Ultraman, qui a un niveau de popularité plus élevé parmi le public accidenté, Kamen Rider est un personnage appartenant au sous-genre Henshin Hero of the Tokusatsu (productions caractérisées par la grande démonstration d’effets spéciaux). Il se compose de 32 saisons de sa série télévisée, de 5 films indépendants et d’une grande variété de mangas.

Comme Super Sentai (série d’origine des Power Rangers) ou Ultraman, chaque saison de Kamen Rider a son propre casting de protagonistes et d’histoires indépendantes, présentant toujours un protagoniste qui, par des moyens magiques ou technologiques, se transforme en un puissant motocycliste en utilisant le mot « Henshin »

L’équipe de Toei a officiellement présenté un premier aperçu de « Shin Kamen Rider », dans lequel il est possible d’apprécier comment Hideaki Anno a préservé l’identité esthétique du personnage utilisé il y a plus de 50 ans, au rythme du thème principal de la série. original, qui ne manquera pas de remplir le public japonais et tous ceux qui connaissent cette franchise avec une grande nostalgie.

Avec « Shin Ultraman » se préparant à la première pour cette année, Hideaki Anno a programmé la première de « Shin Kamen Rider » pour mars 2023. Ce n’est pas la première fois que Kamen Rider reçoit un remake sous la bannière « Shin ». En 1992, le public japonais a pu apprécier le film « Shin Kamen Rider : Prologue », une performance dérangeante plus proche des films d’horreur.