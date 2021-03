SHIELD et Hydra pourraient toujours revenir dans le MCU taquine Kevin Feige

Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu SHIELD ou Hydra dans l’univers cinématographique Marvel. Mais allons-nous jamais revoir ces organisations? Ne jamais dire jamais. Ceci, selon certains commentaires récents du directeur de Marvel Studios, Kevin Feige. Cependant, comme d’habitude, Feige en dit beaucoup sans en dire autant en même temps.

Kevin Feige a récemment participé à la conférence de presse officielle pour Le faucon et le soldat de l’hiver, qui fera ses débuts sur Disney + plus tard cette semaine. Au cours de la conversation, le sujet du SHIELD et d’Hydra a été abordé. Feige n’exclurait pas la réapparition de l’un ou l’autre des groupes dans le MCU, expliquant que les bandes dessinées pourraient fournir des indices. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Eh bien, encore une fois, vous pouvez toujours regarder les bandes dessinées, n’est-ce pas? Nous nous inspirons toujours de ce qui s’est passé auparavant, et ces organisations vont et viennent sous diverses formes au fil des ans. Donc, elles le pourraient toujours. [return]. Il y a de nouvelles organisations comme SWORD, que vous avez vues dans WandaVision, il y a donc toujours un besoin inhérent d’organisations au-dessus du bord ou dans l’ombre de quelque sorte dans le MCU. «

Le SHIELD était une organisation importante du MCU depuis ses débuts. Nick Fury de Samuel L.Jackson a été à la tête du groupe, qui a joué un rôle déterminant dans la formation des Avengers. Cependant, les événements de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver a révélé que le groupe méchant Hydra, que nous avons rencontré Captain America: le premier vengeur, avait infiltré le SHIELD à un niveau profond. SHIELD a ensuite été mis au rebut et Hydra a été éteint par The Avengers en Âge d’Ultron.

Mais comme Kevin Feige souligne que les choses ne se passent que rarement pour de bon dans le monde de Marvel Comics. Les personnages meurent et reviennent à la vie. Tout revient finalement. Aditionellement, WandaVision nous a présenté SWORD, qui reprend apparemment là où le SHIELD s’était arrêté. Ce n’est donc peut-être pas que nous verrons ces groupes revenir. Au contraire, ils pourraient évoluer vers quelque chose d’entièrement nouveau à mesure que la phase 4 du MCU se poursuit. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses opportunités pour que l’un ou l’autre groupe refait surface d’une manière ou d’une autre dans un avenir relativement proche.

Il y a beaucoup de choses à venir au cours des prochaines années. Veuve noire devrait sortir en mai après avoir été retardé à plusieurs reprises, avec Éternels, Shang-Chi, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre et bien d’autres films à suivre. Marvel prévoit également de nombreux spectacles pour Disney +, tels que Mme Marvel, Oeil de faucon, Loki, She-Hulk et Chevalier de la lune. La prochaine étape est Le faucon et le soldat de l’hiver, qui sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle a déjà été rapportée par ComicBookMovie.com.

