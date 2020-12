Shia LaBeouf répond aux allégations de FKA Twigs: « J’ai été abusif »

L’acteur dit qu’il n’a « aucune excuse pour mon alcoolisme et mon agressivité ».

Le monde de la culture pop a été choqué vendredi 11 décembre après que la chanteuse FKA Twigs se soit manifestée pour accuser son ex-petit ami, Shia LaBeouf, de violence domestique et d’agression sexuelle. Le célèbre couple était ensemble pendant environ un an de 2018 à 2019, et dans un nouveau procès, Twigs déclare que LaBeouf a fait preuve de «violence implacable». Il ajoute: «Shia LaBeouf fait du mal aux femmes. Il les utilise. Il les abuse, à la fois physiquement et mentalement. Il est dangereux. FKA Twigs dit également que LaBeouf l’aurait infectée d’une MST et l’aurait une fois claquée contre une voiture et a commencé à l’étouffer. Elle croit que l’acteur acclamé est un danger pour la société et elle a énuméré les abus verbaux et physiques qu’elle aurait subis. Son avocat a dit Variété, «Puisqu’il n’était pas disposé à accepter d’obtenir une aide appropriée, Mme Barnett a intenté une action en justice pour empêcher d’autres de subir sans le savoir des abus similaires de sa part. Après Le New York Times a publié son article sur le procès, Shia a répondu aux allégations via la publication. «Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir», a-t-il écrit dans un e-mail. « Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. Je suis violent envers moi-même et tout le monde autour de moi depuis des années. J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé de ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. « [via][via]