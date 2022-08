Shia LaBeouf interpelle Olivia Wilde sur les affirmations de Don’t Worry Darling Firing : « J’arrête ton film »

Shia La Beouf a répondu aux affirmations d’Olivia Wilde selon lesquelles il avait été renvoyé de Ne t’inquiète pas chérie. LaBeouf affirme qu’il a quitté le film volontairement et que Wilde ne l’utilise que pour la publicité. « Je suis très honoré par vos paroles sur mon travail ; merci, cela fait du bien de lire », a écrit LaBeouf dans un e-mail à Wilde (via IndieWire). « Je suis un peu confus quant au récit selon lequel j’ai été viré, cependant. Vous et moi connaissons tous les deux les raisons de ma sortie. J’ai quitté votre film parce que vos acteurs et moi n’avons pas trouvé le temps de répéter. »

En outre, LaBeouf a également utilisé les mots « appât à clic attrayant » en ce qui concerne Wilde mentionnant son nom dans ses récentes interviews avec la presse. Une source associée à Ne t’inquiète pas chérie a également corroboré les affirmations de LaBeouf, confirmant à EW que l’acteur n’avait pas été officiellement renvoyé du film. LaBeouf a ajouté :

« Me virer n’a jamais eu lieu, Olivia. Et même si je comprends parfaitement l’attrait de pousser cette histoire en raison du paysage social actuel, de la monnaie sociale que cela apporte. Ce n’est pas la vérité. Je demande donc humblement, en tant que personne avec un l’œil pour faire les choses correctement, que vous corrigiez le récit du mieux que vous le pouvez. J’espère que rien de tout cela n’aura d’effet négatif [sic] vous, et que votre film est un succès de toutes les manières que vous souhaitez qu’il soit. »

Olivia Wilde a récemment fait la une des journaux après son interview explosive avec Variety dans laquelle elle a évoqué son divorce avec Jason Sudeikis, l’incident des papiers de garde de CinemaCon et son prochain thriller psychologique, Ne t’inquiète pas chérie. Wilde a également parlé de « licencier » LaBeouf pour « protéger » ses acteurs et son équipe.

« Je dis cela en tant que quelqu’un qui est un tel admirateur de son travail. Son processus n’était pas propice à l’ethos que j’exige dans mes productions. Il a un processus qui, à certains égards, semble nécessiter une énergie combative, et je ne Je ne pense pas personnellement que cela soit propice aux meilleures performances. Je pense que la création d’un environnement sûr et de confiance est le meilleur moyen d’amener les gens à faire de leur mieux. En fin de compte, ma responsabilité est envers la production et les acteurs de les protéger. C’était mon travail. »

Avec Florence Pugh et Harry Styles, Ne t’inquiète pas chérie sera présenté en première le 23 septembre 2022.

Shia Labeouf a souvent eu des ennuis pour son comportement violent

Shia LaBeouf est connu pour être un acteur de méthode qui va souvent trop loin pendant la production. Il a également une longue histoire de comportement instable sur le plateau et a déjà eu des bagarres avec Tom Hardy sur Sans foi ni loi et Scott Eastwood sur David Ayer Fureur. LaBeouf s’en est sorti pendant la majeure partie de sa carrière jusqu’à ce qu’il le rattrape finalement de manière explosive.





Peu de temps après LaBeouf Ne t’inquiète pas chérie sortie, il a été accusé d’avoir abusé de son ex-petite amie Tahlia Debrett Barnett, alias FKA Twigs. Le chanteur britannique a déposé une plainte contre LaBeouf en 2020, l’accusant de coups et blessures sexuels, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle au cours de leur relation d’un an. LaBeouf s’est d’abord excusé, affirmant qu’il avait été violent envers lui-même et ses proches pendant des années, mais a nié avec véhémence les autres allégations choquantes de Barnett.

« J’ai blessé cette femme », a récemment déclaré LaBeouf sur le podcast Real Ones de Jon Bernthal. « Et en faisant cela, j’ai blessé beaucoup d’autres personnes, et beaucoup d’autres personnes avant cette femme. J’étais un être humain en quête de plaisir, égoïste, égocentrique, malhonnête, inconsidéré et craintif. »

LaBeouf a imputé son comportement au SSPT, à l’alcoolisme et à son éducation troublée et a demandé de l’aide depuis que les allégations d’abus ont fait surface. La Transformateurs La star prévoit également un retour d’acteur et apparaîtra ensuite dans Abel Ferrara Père Pio.