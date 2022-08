Shia LaBeouf dit s’être converti au catholicisme

Shia LaBeouf dit qu’il s’est converti au catholicisme.

Dans une interview avec l’animateur de « Bishop Barron Presents », l’évêque Robert Barron, l’acteur a déclaré que son rôle d’acteur le plus à venir dans « Padre Pio » l’avait mis sur la voie de la conversion.

« C’est en voyant d’autres personnes qui ont péché au-delà de tout ce que je pourrais jamais conceptualiser être également trouvées en Christ que je me suis dit : ‘Oh, ça me donne de l’espoir' », a expliqué l’acteur. « J’ai commencé à entendre les expériences d’autres personnes dépravées qui avaient trouvé leur chemin là-dedans, et cela m’a donné l’impression d’avoir la permission. »

S’adressant à Barron, l’acteur de « Honey Boy » a révélé que pour se mettre à la place du personnage titulaire du biopic, le défunt mystique chrétien Padre Pio, il a commencé à faire partie de l’Église catholique. Pour commencer, il s’installe dans un monastère de frères capucins franciscains.

« Quand je suis entré là-dedans, ma vie était en feu », a expliqué LaBeouf dans l’interview. « Je descendais une colline. Ce n’était pas comme si j’étais volontairement venu ici pour un spectacle de chants de chevaux blancs. Je suis arrivé ici en feu, et je ne voulais plus être acteur. Et ma vie était un gâchis complet, et j’avais blessé beaucoup de gens. J’ai ressenti une profonde honte, de la culpabilité. Je n’aimais pas trop sortir. J’ai vraiment fait un voyage ici et j’étais sur le point de partir.

Près d’un an avant le début du tournage de Padre Pio en Italie, LaBeouf est devenu un sujet de colère publique en décembre 2020. À l’époque, l’acteur a été poursuivi en justice par son ex-petite amie, la chanteuse Tahliah Debrett Barnett, plus connue sous le nom de FKA. Brindilles, pour violence sexuelle, infliction de détresse émotionnelle et agression. Entre autres abus, le chanteur de « Killer » a accusé LaBeouf de lui avoir sciemment transmis une maladie sexuellement transmissible.

LaBeouf a nié les accusations « de manière générale et spécifique ».

Ce procès devrait être jugé à Los Angeles le 17 avril 2023.

LaBeouf n’a évoqué aucune accusation ou procès lors de son entretien avec Barron. Il a cependant exprimé qu’avant de filmer le biopic, il avait ressenti un profond sentiment d’isolement.

« Je n’avais nulle part où aller. C’était le dernier arrêt du train. Il n’y avait nulle part où aller. Dans tous les sens », a expliqué l’acteur. « Je sais maintenant que Dieu utilisait mon ego pour m’attirer à lui… C’est en voyant d’autres personnes qui ont péché au-delà de tout ce que je pourrais jamais conceptualiser être également trouvées en Christ que j’ai eu l’impression : ‘Oh, cela me donne de l’espoir’. .' »