Shia LaBeouf dit qu’il envisageait de se suicider avant de se convertir au catholicisme

Shia La Beouf dit que la conversion au catholicisme lui a littéralement sauvé la vie. S’asseoir avec l’évêque Robert Barron sur sa série Conversations à la croisée des cheminsl’acteur a expliqué qu’il s’était retrouvé au bord du suicide après avoir fait face à une série de scandales publics.

« J’avais une arme sur la table. J’étais parti d’ici. Je ne voulais plus être en vie quand tout cela est arrivé », a-t-il partagé.

LaBeouf a fait l’objet d’un examen minutieux du public en 2020 après une série d’incidents, notamment d’avoir été accusé d’agression sexuelle par son ex-petite amie FKA Twigs et d’une cure de désintoxication ordonnée par le tribunal.

« À ce stade, je suis nucléaire. Personne ne veut me parler, y compris ma mère », a-t-il déclaré à cette époque. « Le directeur n’appelle pas. L’agent n’appelle pas. Je ne suis plus connecté à l’entreprise. » LaBeouf et son agence, CAA, se sont séparés peu de temps après que les accusations ont fait surface. La honte qui en a résulté, dit LaBeouf, était presque trop difficile à gérer pour lui.

« La honte comme je n’en avais jamais connu auparavant – le genre de honte que vous oubliez comment respirer. Vous ne savez pas où aller. Vous ne pouvez pas sortir et prendre un taco », a-t-il déclaré, exprimant que l’écrasement la culpabilité l’a amené au bord du suicide.

« La prise de contact avait eu lieu. J’étais déjà là, je n’avais nulle part où aller. C’était le dernier arrêt du train. Il n’y avait nulle part où aller, dans tous les sens. »

LaBeouf a trouvé la foi tout en cherchant un déménagement qui sauverait sa carrière

L’acteur se préparait pour le rôle principal dans Père Pioun prochain film sur le saint catholique de Mauvais lieutenant réalisateur Abel Ferrara, quand il a découvert la religion. Bien qu’il soit entré avec des intentions très différentes, LaBeouf dit que tout dépend du moment de Dieu.

« Je sais maintenant que Dieu utilisait mon ego pour m’attirer à lui. M’éloigner des désirs mondains. Tout se passait simultanément. Mais il n’y avait aucune impulsion pour que je monte dans ma voiture, conduise [to the monastery] si je ne pensais pas ‘Oh, je vais sauver ma carrière.' »

En ce qui concerne les accusations portées contre lui, l’acteur a déclaré qu’il avait complètement changé de perspective.

« Je voulais aller sur Twitter et écrire toutes ces choses. Je voulais justifier cela et expliquer tout cela », a-t-il déclaré, se référant uniquement à FKA Twigs comme « la femme qui m’a accusé de tout cela ».

« Maintenant, je vois vraiment que… la femme m’a sauvé la vie. Elle est, pour moi, une sainte dans ma vie. Elle m’a sauvé la vie. Ce changement de perspective semble miraculeux. »

LaBeouf a précédemment nié toutes les allégations portées contre lui, y compris avoir causé « toute blessure ou perte ».