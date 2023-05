Shia LaBeouf devient prêtre dans la bande-annonce de Padre Pio

En moins d’un mois, Shia La Beouf reviendra sur grand écran grâce au réalisateur acclamé Abel Ferrara (Des zéros et des uns) dans Père Pioun film qui a inspiré l’acteur à se convertir au catholicisme puisqu’il y incarne un prêtre.





Il y a quelques semaines, il a été confirmé que Gravitas Adventures serait la société en charge de la distribution de ce nouveau projet, qui sortira en salles le 2 juin. Après l’annonce de la date de sortie, la bande-annonce complète du film est désormais disponible :

Découvrez le synopsis de Père Pio:

« Dans ce drame puissant réalisé par le célèbre cinéaste Abel Ferrara, un jeune prêtre, Padre Pio (Shia LaBeouf), commence son ministère dans un monastère capucin isolé à San Giovanni Rotondo en Italie. La Première Guerre mondiale est terminée et les soldats italiens – brisés mais victorieux – reviennent dans le village appauvri dirigé par de riches propriétaires terriens. Alors que les événements entourant la première élection libre en Italie menacent de déchirer le village, Padre Pio lutte avec ses propres démons personnels, émergeant finalement de son angoisse spirituelle pour devenir l’une des figures les plus vénérées du catholicisme.

L’histoire à thème religieux, écrite par Maurizio Braucci et Ferrara lui-même, s’inspire de l’histoire vraie de Pio de Pietrelcina, un frère et prêtre catholique italien, très vénéré dans l’Église catholique pour ses dons miraculeux et pour avoir présenté des stigmates.

Le film met également en vedette Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio et Salvatore Ruocco, et a fait ses débuts l’année dernière au Festival du film de Venise.

Shia LaBeouf a eu une transformation en jouant à Padre Pio

En 2014, Shia LaBeouf a fait sa première conversion majeure du judaïsme au christianisme lors du tournage Fureur, un film de guerre réalisé par David Ayer où il incarne le soldat Boyd « Bible » Swan. Sept ans plus tard, alors qu’il travaillait sur Père PioLaBeouf a pris un autre tournant dans sa vie spirituelle et a rejoint l’Église catholique.

Dans une interview avec l’évêque Robert Barron, l’acteur a rappelé qu’il était dans un endroit très sombre et que son approche de Dieu l’a sauvé :

« La prise de contact avait eu lieu. J’étais déjà là, je n’avais nulle part où aller. C’était le dernier arrêt du train. Il n’y avait nulle part où aller – dans tous les sens », partage l’homme de 36 ans. Je sais maintenant que Dieu utilisait mon ego pour m’attirer à Lui, m’éloignait des désirs mondains. Tout se passait simultanément. Mais je n’aurais pas eu l’envie de monter dans la voiture et de monter (au monastère) si je n’avais pas pensé : « Oh, je vais sauver ma carrière. » »

Pour se préparer au rôle qui a transformé sa vie, LaBeouf s’est tourné vers un autre acteur catholique bien connu, Mel Gibson. Ils sont maintenant devenus amis après que l’acteur et réalisateur acclamé l’ait aidé pour le film :