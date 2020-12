Shia Labeouf demande une aide psychologique après des accusations portées contre lui

Après avoir reçu une série d’accusations contre lui, l’acteur Shia labeouf Il chercherait à se remettre de son problème de dépendance, en plus de chercher une aide professionnelle en raison de ses problèmes psychologiques. C’est ce que son avocat allait révéler.

Debut Décembre, LaBeuf a été souligné par son ex petite amie Brindilles FKA, Chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique britannique, « d’abus impitoyables » pendant la durée de la relation, y compris les agressions sexuelles, le harcèlement et le stress émotionnel. Le procès comprend également des allégations du styliste Karolyn Pho, une autre ex-petite amie de LaBeouf.

LaBeouf aurait répondu aux accusations du chanteur en déclarant: « J’ai été abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années », mais laissant entendre que « beaucoup de ces accusations peuvent ne pas être vraies ». Grâce à une discussion récente avec Variety, Shawn Holley, l’avocat de l’acteur, a assuré que son client cherche maintenant à entrer en réadaptation pour travailler sur ses problèmes.

Shia a besoin d’aide et elle le sait. Nous recherchons activement le type de traitement significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin.

Peu après Brindilles porter plainte contre lui, le chanteur Sia Je voudrais également élever la voix contre lui. Grâce à son compte Twitter, il qualifiait l’acteur de «menteur pathologique» et la trompait dans une «relation adultère». Ces déclarations n’ont pas reçu de réponse officielle de LaBeouf.

L’acteur répondrait aux accusations de Twigs et Pho lors d’une récente conversation avec New York Times, où il a affirmé être un «membre du programme de sobriété en 12 étapes» et qu’il était en thérapie. «Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme», commentait-il.

Mais je m’engage à faire ce qu’il faut pour récupérer, et je regretterai à jamais les personnes que j’ai pu blesser en cours de route.

Après avoir publié son procès contre l’acteur, Brindilles Elle expliquait à ses fans et au grand public qu’elle cherchait à partager son expérience d’abus avec d’autres personnes et à les aider à surmonter leur situation.