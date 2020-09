Shetland Saison 6: date de sortie, distribution, intrigue et attentes cette fois!

Shetland est une série dramatique télévisée écossaise des studios ITV pour la BBC. BBC One est le partenaire de diffusion de l’émission. Shetland est une création d’Ann Cleeves, et la série est présentée sur les écrans par David Kane. Qui est également considéré comme un écrivain principal?

Date de sortie de la saison 6 des Shetland:

BBC One n’a pas annoncé de date de diffusion pour la sixième saison des Shetland. Cependant, le tournage doit commencer en mars de cette année, mais il est en proie à une pandémie et à un verrouillage. Gaynor Holmes, rédacteur en chef de la BBC, un téléspectateur est prêt pour une série incontournable de David Kane. La BBC confirme également le renouvellement de Shetland pour les saisons 6 et 7. Mais rien n’est clair à propos de huit ans et plus.

Attentes de l’intrigue de la saison 6 des Shetland:

Le témoin de la cinquième saison du drame, Perez, enquête sur le meurtre du jeune Nigérian Daniel. Et la disparition de sa sœur Zizi. Il soupçonne le trafic d’êtres humains et d’avoir tué Daniel et kidnappé Zizi. Il soupçonne la famille de Hayes, mais ils ont également été assassinés. Perez se rend ensuite à Glasgow pour trouver un membre du gang Aaron. Jusqu’à la fin, Perez se rend compte qu’Alice, la nouvelle femme des Shetland dont il s’est senti amoureux. Elle est derrière tout cela et la principale colonne vertébrale du trafic. Son mari est également là, et Zezi a été retrouvé dans son chalet. Maintenant, l’histoire avancera. Piste captivante de la fin de la saison 5.

