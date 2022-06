SHERWOOD Episode 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes de différents pays recherchent la date de sortie de SHERWOOD Episode 6. Tous les fans de cette série recherchent vraiment cet épisode à venir car ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir tous les détails que les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de SHERWOOD dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série britannique et cette série a été produite par House Productions. Le premier épisode de la série est sorti le 13 juin 2022. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une nouvelle série, mais malgré tout, elle a réussi à gagner en popularité non seulement au Royaume-Uni, mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tournera autour des crimes et des meurtres. Deux meurtres choquants et inattendus brisent une communauté déjà fracturée menant à l’une des plus grandes chasses à l’homme de l’histoire britannique. La série est pleine de mystère et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, après avoir regardé ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de SHERWOOD Episode 6. Alors sachons-le.

SHERWOOD Épisode 6 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 6 de SHERWOOD. L’épisode 6 sortira le 28 juin 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode, marquez simplement la date car votre attente sera bientôt terminée.

Où regarder Sherwood ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur BBC1 et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez regarder cette série sur une plateforme en ligne, elle est disponible sur BBC iPlayer. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez regarder cet épisode ici.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

David Morrissey comme DCS Ian St Clair

Lesley Manville comme Julie Jackson

Robert Glenister comme DI Kevin Salisbury

Claire Rushbrook comme Cathy Rowley

Kevin Doyle comme Fred Rowley

Perry Fitzpatrick comme Rory Sparrow

Lorraine Ashbourne dans le rôle de Daphné Sparrow

Philip Jackson comme Mickey Sparrow

Clare Holman comme Helen St Clair

Terence Maynard comme Sargent Cleaver

Andrea Lowe comme DI Taylor

Tina Louise Owens comme DS Lewis

Adam Hugill comme Scott

John Alan Roberts comme DS Brian Green

Sajjad Nahavandi comme mineur en grève

Adeel Akhtar comme Andy Fisher

Nadine Marshall comme Jenny Harris

Bally Gill comme Neel Fisher

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de SHERWOOD, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de SHERWOOD Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

