Sherlock Holmes: The Awakened, refait par Frogwares en tant qu’hybride Sherlock Holmes et Cthulhu

Le célèbre Sherlock Holmes: L’aventure Awakened, inspirée par Cthulhu, sera entièrement refaite et remastérisée pour être utilisée sur les plateformes contemporaines, selon Grenouilles.

Sherlock Holmes: The Awakened est un récit de la première aventure du célèbre détective alors qu’il se lance dans sa première affaire importante avec l’assistant récemment embauché John Watson après s’être installé à Londres, une tournée mondiale sur le thème de Lovecraftian.

Nous avions toujours eu l’intention de refaire ce jeu plus tard, mais la guerre nous a obligés à le faire tout de suite. En travaillant sur un jeu où la majorité des données, de la portée et de la narration ont déjà été définies en quelques semaines, nous nous donnons accès à un cycle de production beaucoup plus prévisible et organisé.

Avec une refonte complète réalisée avec Unreal Engine 4, cette nouvelle édition de The Awakened aura un nouveau point de vue à la troisième personne, des mécanismes d’enquête, des missions secondaires, de nouveaux actifs graphiques, des animations, un travail vocal, des mises à jour cinématographiques, et plus encore.

L’équipe de Frogwares pense que la configuration de la tragédie cosmique de The Awakened offre exactement le type d’expérience bouleversante qui aurait pu contribuer à la relation profonde de Sherlock avec Watson et à son développement en un « génie fissuré et tourmenté ».

L’idée d’utiliser The Awakened pour continuer son jeune arc Sherlock circule dans le studio depuis un certain temps, selon Frogwares.

Le studio ukrainien aura « stabilité et prévisibilité ». Dans le même temps, il continue de s’adapter à la vie pendant l’invasion continue du pays par la Russie s’il refait un jeu antérieur dont « la qualité, l’échelle et le scénario sont tous mis en place », selon le communiqué.

Sherlock Holmes : The Awakened sortira sur Xbox Series X|S et Xbox One (ainsi que sur PC, PS5, PS4 et Switch), bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été précisée.

« La stabilité et la prévisibilité sont exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », lit-on. « Alors que le reste de nos jours reste si imprévisible. »