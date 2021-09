Sherlock Holmes : le premier chapitre pourrait être lancé en novembre

Mettre à jour: Voici plus de preuves Sherlock Holmes: Chapter One sera bientôt disponible: la page Microsoft Store du jeu répertorie une date de sortie du 16 novembre 2021. Divers détails ont été divulgués via la boutique en ligne de l’entreprise au cours de l’année écoulée, et cela semble être encore un autre une. Frogwares est susceptible de le confirmer dans un avenir pas trop lointain.

Histoire originale : C’est un silence presque complet sur le front de Sherlock Holmes: Chapter One depuis un temps alarmant maintenant, d’autant plus que le jeu est apparemment toujours prévu pour une sortie cette année. Il n’y a pas eu de nouvelles bandes-annonces ni de détails partagés depuis juin, ce qui, si nous devions mettre nos propres chapeaux de réflexion, suggérerait que le titre de détective a été repoussé en interne jusqu’en 2022. Cela pourrait toujours être le cas, mais le fait que le la liste des réalisations du jeu est soudainement apparue sur Exophase, ce qui donne un peu d’espoir à Sherlock Holmes: Chapter One est plus proche du lancement qu’on ne le pense.

Pour ceux qui ne le savent pas, la liste des trophées ou des réalisations d’un jeu n’apparaît généralement sur le site en question que juste avant sa sortie. Il y a une exception ici et là – la liste des réalisations de Marvel’s Avengers a été publiée sept mois plus tôt – mais généralement, elles coïncident avec le lancement d’un titre sur le marché. Si Sherlock Holmes: Chapter One s’avère être le même, nous devrions nous attendre à ce que certaines nouvelles tombent dans les semaines à venir.

Bien sûr, les listes de trophées PlayStation 5 et PS4 seront exactement les mêmes que ces réalisations Xbox, suggérant que le déverrouillage du trophée Platinum ne sera pas trop difficile. Il semble y avoir pas mal de babioles à manquer, mais aucun ne semble se contrecarrer, ce qui signifie que vous pourrez peut-être tous les déverrouiller en une seule partie. Si le développeur Frogwares confirme une date de sortie PS5, PS4, nous ne manquerons pas de vous apporter cette nouvelle également.