Sherlock Holmes : le premier chapitre peut désactiver le combat, mais voici ce qui vous manque

Ce n’est pas tous les jours qu’un développeur vous permet de désactiver simplement l’une des nouvelles fonctionnalités de ses jeux, mais c’est exactement ce que Frogwares fait avec Sherlock Holmes : Chapter One. Le studio a lancé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce entièrement axée sur le combat du titre, et vous n’avez pas besoin de vous y engager si vous ne le souhaitez pas. Le détective Holmes aurait un petit pool de santé, ce qui signifie que le combat ne sera probablement pas facile. Les images partagent également un mécanisme qui vous permet de ralentir le temps, ce qui facilite le placement de vos prises de vue.

Le titre précédent de Frogwares, The Sinking City, comportait également des combats avec des armes à feu, mais ce n’était certainement pas le meilleur aspect du jeu. Avec des éliminations non létales dans le mélange, espérons que Sherlock Holmes: Chapter One l’améliore.

Au sujet de la possibilité de désactiver complètement le combat, le game designer Yaroslav Martyniuk a déclaré : « Nous sommes très conscients que le combat est considéré comme un excellent ajout pour certains et un peu comme un briseur d’immersion pour d’autres. Nous avons donc conçu le combat les rencontres sont des éléments notables de certaines quêtes, mais vous permettent également d’ajuster la difficulté ou même de les ignorer complètement si vous n’appréciez pas leur rythme. dans la mesure où en le désactivant, vous perdez un contenu étendu ou cela entrave votre progression. »

On dirait que le jeu se joue très bien sans ces sections de combat si cela ne vous intéresse pas, alors. Sherlock Holmes: Chapter One sortira sur PS5 le 16 novembre 2021, avec une version PS4 à venir plus tard. Allez-vous essayer le combat ou allez-vous le désactiver immédiatement ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.