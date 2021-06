Sherlock Holmes : Le chapitre un teste les compétences de détective dans un aperçu détaillé

Sherlock Holmes doit faire un meilleur travail pour découvrir la date de sortie de sa prochaine aventure policière, car nous sommes tranquillement enthousiasmés par ce que ce dernier regard sur Sherlock Holmes: Chapter One apporte à la table. Un aperçu détaillé de six minutes de ce que le gameplay implique est intégré ci-dessus, expliquant comment le titre PlayStation 5 et PS4 s’appuie sur les entrées du passé. Tout comme Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, ce sera à nouveau un monde ouvert. Les citoyens de Cordona sont essentiels pour découvrir de nouvelles informations et indices au cours de cette préquelle.

Les Britanniques ont pris le contrôle des cinq quartiers uniques de l’île, chacun contenant ses propres quêtes secondaires et personnages. La bande-annonce passe ensuite à de nouvelles fonctionnalités, y compris un mécanisme de déguisement. En portant différentes tenues, vous pouvez vous fondre dans votre environnement et gagner la confiance de visages amicaux beaucoup plus rapidement. Quelqu’un a dit Hitman ? Les images se terminent en partageant des aperçus des éléments d’enquête qui vous permettront de résoudre des crimes et des meurtres à travers l’île.

Sherlock Holmes: Chapter One sortira sur PS5 et PS4 à un moment donné plus tard cette année. Êtes-vous en train de signer pour l’affaire? Emballez votre bloc-notes dans les commentaires ci-dessous.