Sherlock Holmes: le chapitre un détaille ses quêtes et ses choix

Ne laissez pas Sherlock Holmes: Chapter One vous échapper de votre radar alors que le calendrier de sortie en 2021 commence à faire tourner lentement les vitesses – cela semble être le meilleur titre de détective que Frogwares ait encore sorti. Prévu à la fois pour PlayStation 5 et PlayStation 4, ce titre cross-gen ramène la structure du monde ouvert de Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter et l’associe à une histoire d’origine remplie de contenu. La vidéo de questions-réponses ci-dessus mentionne plus de 40 heures de lecture si vous souhaitez terminer chaque quête secondaire.

Il y aura cinq quêtes principales à résoudre, toutes liées entre elles via une histoire continue. Ensuite, il y a plus de 30 quêtes secondaires à compléter, dont certaines sont censées être aussi profondes que ce que l’intrigue principale a à offrir. Ils peuvent être récupérés à travers l’île au fur et à mesure que vous le souhaitez, apportant un sentiment de liberté à l’équation. Ces tâches céderont également la place à des choix qui auront un impact important sur l’histoire et sa fin. « Toutes les quêtes principales et la plupart des quêtes secondaires auront des résultats différents en fonction de vos déductions, de vos choix, ainsi que de vos choix moraux. Et bien sûr, le jeu lui-même offrira plusieurs fins différentes. »

La vidéo informative aborde ensuite les déguisements, le doublage et les vêtements si vous souhaitez en savoir plus. Serez-vous habillé en tant que célèbre détective dans Sherlock Holmes: Chapitre un plus tard cette année? N’oubliez pas votre loupe dans les commentaires ci-dessous.