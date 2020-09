Sherlock Holmes: Chapter One révèle la durée, les détails du combat et plus encore avec deux nouvelles vidéos

Le jeu vidéo aura lieu vers 15h et nous permettra de personnaliser différents éléments comme le manoir ou la tenue Sherlock Holmes

Il y a quelques mois Frogwares a annoncé au monde son prochain jeu vidéo, intitulé Sherlock Holmes: Chapitre un, avec lequel ils couvriraient l’histoire des origines du personnage littéraire populaire. Après avoir révélé quelques détails du monde et le cadre du travail il y a des semaines, les responsables du projet ont aujourd’hui montré au monde deux vidéos et donné nouveaux détails sur la durée, le combat, les plans post-lancement et la personnalisation. Vous pouvez tout vérifier ci-dessous.

La campagne principale de Sherlock Holmes Chapitre un a actuellement une durée d’environ 15 heures. Cependant, les plus completistes mettront entre 30 et 40 heures pour terminer le jeu à 100%.

Comme ils l’ont expliqué, le jeu aura environ 5 missions principales qui durent plusieurs heures et plus de 30 missions secondaires de taille et de complexité variables mais offrant à tous une décision d’importance morale.

Depuis Forgwares ont confirmé que le combat n’aura lieu qu’à des moments justifiés narrativement. Vous ne pouvez pas tirer sur des personnes au hasard dans la rue car cela ne correspond pas au personnage de Sherlock Holmes et le joueur est toujours poussé à des moyens non létaux.

Comme confirmé, Sherlock Holmes: Chapitre un est un jeu d’aventure mettant l’accent sur l’investigation, mais le combat reste un élément important. Nous aurons à portée de main des gadgets pour compléter la petite arme de poing utilisée par Sherlock.

Sherlock Holmes Chapitre un cela nous permettra de personnaliser différents aspects. D’une part, le manoir Sherlock Holmes, bien qu’abandonné, nous permettra de le restaurer et de le décorer avec certaines options pour l’accueillir à notre guise.

D’un autre côté, nous pouvons acheter différentes tenues pour Sherlock Holmes tout au long de l’aventure. Bien que la plupart d’entre eux ne soient que des articles cosmétiques, certains seront des costumes nécessaires pour accomplir certaines missions.

Sherlock Holmes: Chapitre L’un présentera du contenu post-lancement sous la forme d’extensions et de mises à jour. Malgré cela, Frogwares confirme que son intention n’est pas de transformer le jeu vidéo en produit sous le jeu en tant que modèle de service.

Au-delà de cela, le jeu est dans un état pré-alpha et ses responsables ont confirmé que leur intention était de le montrer plus en profondeur avec un gameplay plus soigné vers décembre ou janvier 2021.

