Sherlock Holmes : Chapter One en date du 16 novembre sur PS5

Le développeur de Sinking City, Frogwares, a confirmé que son prochain titre de détective Sherlock Holmes: Chapter One sera lancé sur PlayStation 5 le 16 novembre 2021. Bien qu’une version PS4 soit également en préparation, l’équipe a besoin de plus de temps pour terminer le développement, elle arrivera donc au moins quelques semaines après l’expédition de l’édition PS5. Frogwares a partagé une procédure pas à pas de sept minutes pour coïncider avec l’annonce d’aujourd’hui, que nous avons intégrée plus loin dans cet article.

L’équipe a également présenté les prix et les précommandes de la version PS5, le jeu de base coûtant 44,99 € et une édition Deluxe à 59,99 €. Chaque précommande du jeu bénéficiera d’une copie numérique gratuite de l’excellent Sherlock Holmes : Crimes and Punishments et du Victorian Starter Pack. Cela comprend une quête exclusive, deux tenues dans le jeu et 500 Manghirs (monnaie du jeu).

Si vous dépensez l’argent supplémentaire pour l’édition de luxe, le pass de saison contiendrait la quête Saints & Sinners dès le premier jour. Après le lancement, il y aura également la série de quêtes Mycroft Holmes qui « oppose Sherlock à une mystérieuse silhouette d’ombre connue uniquement sous le nom de M ». Tout ce contenu sera également disponible à l’achat séparément lors de sa sortie.

En ce qui concerne la version PS4 retardée, le responsable des communications, Sergey Oganesyan, a déclaré: « Nous comprenons que certains joueurs seront contrariés par cette nouvelle, mais nous avons pris la décision en pensant d’abord à vous. Soyez assuré que nous n’annulons pas ces versions. Nous n’avons besoin que de plus. le temps et un peu de répit pour que notre équipe les termine correctement. Nous parlons de quelques semaines au maximum, mais cela reste à voir. «

Êtes-vous partant pour cette aventure policière en novembre ? N’oubliez pas votre loupe dans les commentaires ci-dessous.