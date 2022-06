Warner Bros.

Le troisième volet de la saga Sherlock Holmes ne s’est jamais matérialisé et ce lundi la raison officielle pour laquelle Warner Bros. a mis un terme à la production a été présentée.

©Warner Bros.Sherlock Holmes 3 : Ils confirment la raison pour laquelle ils ont annulé le film.

Le troisième volet de la saga cinématographique Sherlock Holmes, commencé en 2009 sous la direction de Guy Ritchie, était l’une des productions les plus attendues par les fans du personnage mythique créé par Arthur Conan Doyle et des nouvelles importantes étaient arrivées dans le dernier, mais avec le temps, la possibilité s’est diluée. À ce jour, il a été confirmé que le projet est temporairement annulé et l’un des responsables en a révélé la raison.

Après de multiples rumeurs, à la mi-2018, il est devenu officiel que Warner Bros. travaillait déjà sur la nouvelle suite de la franchise avec Chris Brancato écrivant le scénario et ses pistes, Robert Downey Jr. et Jude Law, reviendraient en tant que détective et Watson, respectivement. À l’époque, il avait également été confirmé qu’il allait sortir le 25 décembre 2020, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

+Qu’est-il arrivé à Sherlock Holmes 3 ?

Sans Guy Ritchie à la réalisation du troisième film, ils ont confirmé Dexter Fletcher à sa place, bien qu’il ne soit jamais venu travailler en raison de la pandémie de coronavirus. Le cinéaste s’est récemment entretenu avec le médium Collider de son prochain projet, la série L’offre de la plateforme Paramount+, mais a également été consulté par Sherlock Holmes 3où il révèle : « La pandémie l’a fait dérailler »mais a également lancé : « Je pense que cela sera réalisé. Je pense que cela doit être fait ».

« Malheureusement, je ne sais pas quel est le calendrier, mais je pense que cela devrait être fait. C’est fantastique. Je pense qu’il s’agit de toutes les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Je pense que c’est l’un de ces cruels rebondissements du destin, où la pandémie a frappé et dispersé des gens à travers le monde au vent », il a continué. Le cinéaste a lu le scénario et a clairement exprimé son enthousiasme : « Je sais que l’appétit est énorme et je suis sûr que d’autres personnes en sont également très conscientes. Mais je pense que cela devrait être fait parce que c’est génial. J’ai hâte d’y être. ».

Dans le passé, le plus gros inconvénient était que Robert Downey Jr. faisait partie de l’univers cinématographique Marvel et que son emploi du temps était très serré, mais maintenant il ne fait plus partie de la franchise et la direction de Warner Bros. semble aller de l’autre. façon. Sherlock Holmes. Le deuxième film de la saga est sorti en 2011 et prendra plus d’une décennie, mais on pense qu’il sera réalisé à un moment donné.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂