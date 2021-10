Sherlock d’Henry Cavill repéré sur le tournage alors qu’Enola Holmes 2 commence la production

Le retour d’Henry Cavill en tant que détective privé de renom et personnage littéraire légendaire Sherlock Holmes a officiellement commencé, alors que l’acteur est repéré en train de filmer des scènes pour la prochaine suite de Netflix Enola Holmes 2. Les Homme d’acier La star a été vue avec le même trench-coat noir, les mêmes cheveux bouclés et le même regard d’acier que lors de la première sortie, avec Cavill qui devrait à nouveau jouer un rôle de soutien dans la procédure aux côtés de Millie Bobby Brown en tant que personnage principal et leader du film.

Henry Cavill repéré sur le tournage d’Enola Holmes 2 !!!! pic.twitter.com/BifZ2uni0o – henry cavill (@badpostscavill) 4 octobre 2021

HENRY CAVILL TIRANT ENOLA HOLMES 2 NOUS AVONS GAGNÉ pic.twitter.com/AX5EDr9fZX – sas (@rihvengers) 4 octobre 2021

La première Enola Holmes a présenté au public la sœur moins connue Holmes dans une adaptation de la série de romans policiers du même nom, écrite par Nancy Springer. L’histoire raconte les aventures de Sherlock Holmes’ (Henri Cavill) la sœur cadette Enola (Millie Bobby Brown), qui, lorsque sa mère disparaît, décide de devenir une super-détective à part entière. S’enfuyant à Londres où elle entame une carrière clandestine de détective privé spécialisée dans les enquêtes sur les personnes disparues, Enola doit également garder une longueur d’avance sur ses frères qui sont déterminés à la capturer et à la forcer à se conformer à leurs attentes.

Réalisé par Harry Bradbeer d’après un scénario de Jack Thorne, Enola Holmes met en vedette Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Hattie Morahan et David Bamber aux côtés de Brown, Cavill et Partridge.

La première aventure du frère Holmes s’est avérée extrêmement populaire auprès des téléspectateurs de Netflix, devenant rapidement le film le plus regardé sur la plate-forme et réalisant la plus grande ouverture du premier jour pour un titre Netflix en 2020, ainsi que dominant le plus grand nombre de pays surveillés par Netflix. avec 78 millions de téléspectateurs.

Avec des chiffres aussi impressionnants, il n’est pas étonnant que le géant du streaming ait avancé si rapidement avec une suite. Rejoindre Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes, Enola Holmes 2 présentera également une fois de plus Choses étranges la star Millie Bobby Brown dans le rôle d’Enola Holmes, extrêmement intelligente, observatrice et perspicace, sa partenaire dans le crime et son intérêt amoureux potentiel, Tewkesbury, interprétée par Louis Partridge, et Helena Bonham Carter dans le rôle d’Eudoria Holmes, la matriarche excentrique et libre d’esprit des Holmes famille.

Un personnage qui n’a pas encore été confirmé pour revenir est l’autre frère de Holmes, Mycroft. Joué dans le premier film de Sam Claflin, l’acteur a déjà déclaré son désir de revenir en disant: « Ce n’est pas entre mes mains, mais je serais certainement ouvert à un autre. Je me suis beaucoup amusé à le faire. Il y a du matériel là-bas – et je veux toujours plus de travail, donc ma porte est toujours ouverte. »

En dehors du monde mystérieux des Holmes, Henry Cavill a été occupé à ramener un autre personnage bien-aimé pour Netflix, celui de celui du sorceleur Geralt de Riv. La première saison de la série fantastique à succès de Netflix a présenté au public Geralt, la princesse héritière Ciri et la sorcière Yennefer de Vengerberg à différents moments, explorant les événements formateurs qui ont façonné leurs personnages. La saison 2 de The Witcher devrait sortir le 17 décembre 2021 et apportera plusieurs nouveaux personnages dans la mêlée, dont l’entraîneur de Witcher préféré des fans, Vesemir, joué par Tuer Eve Kim Bodnia.

