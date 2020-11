Shep Rose explique pourquoi Cameran Eubanks a arrêté

Comme Charme du sud La saison 7 est revenue à Bravo, les fans de la série ont remarqué que l’un de ses principaux membres du casting manquait. Cameran Eubanks a quitté la série peu de temps avant le début du tournage de la nouvelle saison. La co-star Shep Rose pensait qu’Eubanks reviendrait, mais à la fin, elle ne l’a pas fait. Le fondateur de Shep Gear explique maintenant ce qui a conduit son ami à quitter la série.

Cameran Eubanks devait filmer la saison 7

Eubanks était considéré comme l’âme de Charme du sud comme elle était la narratrice depuis la première saison. Le vrai monde alun a quitté la série à la suite de rumeurs selon lesquelles son mari l’avait trompée. Eubanks a publié une déclaration confirmant qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 7 et a nié toutes les allégations concernant son mariage.

«J’allais faire une déclaration aimable sur les raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter la série demain», a écrit Eubanks dans une déclaration sur Instagram en mai 2020. «Cependant, il est venu à mon attention que des rumeurs insidieuses se répandent maintenant et de faux articles sont étant écrit… dont certains concernent mon mariage.

Kathryn Dennis est celle qui a laissé tomber les rumeurs au début du tournage de la série. Cependant, Eubanks a également nié avoir démissionné à cause de cela et a assuré aux fans qu’elle avait informé Bravo de sa décision des semaines auparavant.

«Ma décision a été prise et donnée à Bravo il y a des mois et n’avait absolument rien à voir avec des rumeurs ridicules et fausses sur mon mariage. Veuillez ne pas tenir compte de toute rumeur fabriquée », a-t-elle ajouté.

Craig Conover a récemment déclaré dans une interview qu’il était aveugle à propos de la décision d’Eubanks alors qu’il était sur le point de filmer avec elle.

«Jusqu’à un jour avant le tournage, elle allait filmer avec moi, puis tout d’un coup elle ne l’a pas été, donc je ne sais pas ce qui s’est passé, mais quelque chose s’est passé», a déclaré Conover à Us Weekly.

Shep Rose parle de la sortie de Cameran Eubanks

Rose a fait écho à ce que Conover a dit dans son interview. Le premier a également révélé qu’Eubanks avait tendance à s’inscrire à l’émission dans la dernière seconde. Cependant, cette saison, Eubanks n’a pas aimé le ton de la série.

«Cameran s’inscrit toujours à la dernière seconde, elle dit toujours:« Je veux sortir », puis elle le fait et nous nous amusons», a déclaré Shep à ET. «Cette saison, je ne pense pas qu’elle ait aimé la saison dernière. Je ne pense pas qu’elle ait aimé le ton – je n’ai certainement pas aimé.

Eubanks avait gardé son mariage gardé et son mari n’est jamais apparu avant la saison 6. Jason Wimberly n’avait été présenté au téléphone que lorsque Eubanks lui parlait mais jamais devant la caméra jusqu’à la saison dernière lors d’une scène lors d’une fête.

« Je pense que Cameran, l’une des raisons pour lesquelles elle est partie est qu’elle était juste, comme, il y avait toujours un sentiment de décorum dans notre groupe », a poursuivi Rose. «Comme, il y aurait des matchs hurlants, mais vous n’avez pas franchi certaines lignes, vous n’avez pas vraiment opté pour la jugulaire, car après tout, nous sommes Charme du sud, droite? »

Rose a également déclaré qu’Eubanks aimait vraiment faire le spectacle et que si elle décidait de revenir, ils lui souhaiteraient tous la bienvenue.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.