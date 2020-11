Shenmue III rompra son exclusivité avec Epic Games Store et arrivera bientôt sur Steam

L’un des débats les plus houleux auxquels l’industrie a assisté ces dernières années concerne l’émergence de Magasin de jeux épiques dans le marché. En raison de nombreux et étendus contrats d’exclusivité, Vapeur il a dû tolérer de longs écarts temporaires entre la disponibilité initiale de certaines œuvres et leurs arrivées respectives dans son écosystème; un phénomène qui a été présenté avec des productions de grande ampleur telles que Borderlands 3, Metro Exodus et, pour le moment toujours en vigueur, Shenmue III.

Cependant, en mai de l’année en cours, ses dirigeants ont confirmé que le jeu vidéo arriverait sur la plateforme de Soupape et, maintenant, ils ont révélé le jour précis de la rupture de leur exclusivité avec le EGS: 19 novembre. Autrement dit, une année exacte séparera la version initiale de la version de Vapeur, et les utilisateurs qui ont pris en charge le KickStarter du titre recevront leur code respectif pour Vapeur, c’est l’une des principales critiques que ses auteurs ont reçues lorsque l’exclusivité avec Jeux épiques.

Shenmue III, nous synthétisons, est disponible pour PC via Epic Games Store et PlayStation 4, tandis que Steam ajoutera à son catalogue de plates-formes le 19 novembre. Enfin, nous rappelons également que, bien que cela n’ait pas été confirmé, Yu Suzuki envisage déjà de créer un quatrième volet de la franchise, comme vous pouvez le lire dans ce lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂