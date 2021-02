Shelley Duvall réfléchit sur The Shining et travaille avec Stanley Kubrick

La légende hollywoodienne Shelley Duvall est un peu recluse ces jours-ci, mais la star de Le brillant et de nombreux autres films classiques ont abordé sa vie et sa carrière dans une nouvelle interview. La dernière fois que la plupart d’entre nous avons vu Duvall, elle a été présentée dans un épisode hautement condamné de Dr Phil qui a été critiqué pour avoir profité de l’actrice à la retraite. S’adressant à Seth Abramovitch au Hollywood Reporter, Duvall est réapparue avec une interview incontournable pour tous ses fans.

Communément, Stanley Kubrick était un cinéaste exigeant avec qui travailler, connu pour être perfectionniste et exigeant une quantité ridicule de prises pour différentes scènes. La rumeur veut qu’il ait été particulièrement dur avec Duvall, donc sa performance en tant que femme au foyer terrifiée serait plus crédible. Pour voir comment le tournage était réellement du point de vue de Shelley, l’actrice a admis que le tournage Le brillant était vraiment assez difficile en fonction de la quantité de pleurs qu’elle devait faire pour le rôle.

« Au bout d’un moment, ton corps se rebelle. Il dit: » Arrête de me faire ça. Je ne veux pas pleurer tous les jours. » Et parfois, cette seule pensée me faisait pleurer. Pour me réveiller un lundi matin, si tôt, et réaliser que tu devais pleurer toute la journée parce que c’était prévu – je commençais juste à pleurer. Je me disais: ‘Oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et pourtant je l’ai fait. Je ne sais pas comment je l’ai fait. Jack me l’a dit aussi. Il a dit: ‘Je ne sais pas comment tu fais.’ «

Pendant l’entretien, Shelley Duvall a également été montré un clip de la célèbre scène d’escalier de Le brillant après avoir noté qu’elle ne l’avait pas vu depuis longtemps. Le simple fait de regarder la vidéo a de nouveau fait monter les larmes aux yeux de Duvall, alors qu’elle félicitait sa co-vedette Jack Nicholson pour son portrait convaincant d’un meurtrier psychotique. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pleurait, Duvall a noté cela.

« Parce que nous avons filmé ça pendant environ trois semaines. Chaque jour. C’était très dur. Jack était si bon – tellement effrayant. Je ne peux qu’imaginer combien de femmes traversent ce genre de chose. »

Bien que jouer Wendy Torrance n’ait pas été facile, Duvall ne semble pas avoir de mauvaise volonté envers Kubrick. Elle suggère que si le cinéaste était un peu abrasif sur le plateau, il était également « très chaleureux et amical » avec l’actrice. Comme l’explique Duvall ici.

« Il a cette tendance en lui. Il a certainement ça. Mais je pense surtout parce que les gens l’ont été à un moment donné dans le passé. Ses deux premiers films étaient Baiser du tueur et La tuerie. Non, [he wasn’t cruel]. Il était très chaleureux et amical avec moi. Il a passé beaucoup de temps avec Jack et moi. Il voulait juste s’asseoir et parler pendant des heures pendant que l’équipage attendait. Et l’équipage disait: «Stanley, nous avons environ 60 personnes en attente». Mais c’était un travail très important. «

Presque tout le monde n’aurait pas été capable de supporter l’épuisant Brillant tourner, mais nous pouvons tous convenir également que le travail de Duvall dans le film est l’une des plus grandes performances cinématographiques déjà. Duvall est peut-être surtout restée pour elle-même ces jours-ci, donc c’est certainement merveilleux d’entendre comment elle va récemment. Vous pouvez consulter l’interview complète sur The Hollywood Reporter.

Sujets: The Shining