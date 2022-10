Shelley Duvall, actrice de The Shining, reviendra au cinéma après presque deux décennies

L’actrice Shelly Duvallstar du classique culte »L’éclat », reviendra aux films d’horreur avec sa première participation en près de deux décennies. Selon de nouveaux rapports, Duvall apparaîtra dans le film d’horreur indépendant intitulé »Colline de la forêt » de l’écrivain et réalisateur Scott Goldberg.

Le film mettra également en vedette Edouard Furlong, Chiko Méndez Oui Dee Wallace, et racontera l’histoire d’un homme dérangé nommé Rico, qui est hanté par des visions terrifiantes après avoir subi un traumatisme crânien lors d’un voyage de camping dans les Catskills. Duvall jouera la mère de Rico, qui est étrangement aussi sa voix intérieure.

« Nous sommes de grands fans de ‘The Shining’, et c’est honnêtement l’un de mes films d’horreur préférés de tous les temps », a déclaré Goldberg. » Shelley a contribué à faire de The Shining un chef-d’œuvre absolu en lui donnant tout et en agissant d’une manière qui a vraiment montré la peur et l’horreur d’une mère isolée.

En plus d’être actrice, Duvall a également travaillé comme scénariste et productrice, étant surtout connue pour avoir joué dans « The Shining » de Stanley Kubrick, une adaptation de l’histoire de Stephen King du même nom, qui est sortie en salles en 1980. Duvall Elle a joué Wendy Torrance, l’épouse de Jack Torrance, un personnage joué par Jack Nicholson.

Depuis lors, Duvall est apparu dans d’autres films tels que »Brewster McCloud », »McCabe & Mme Miller », »Thieves Like Us », »Nasville », »Annie Hall », travaillant avec de grands cinéastes comme Robert Altman, Woody Allen, Terry Gilliam et Steven Soderbergh.

La participation de Duvall à « The Shining » était trop exhaustive, l’actrice racontant comment on lui a demandé de pleurer presque tous les jours pendant les enregistrements, se déshydratant même à cause de pleurs excessifs.

La dernière apparition de l’actrice était dans la comédie « Manna from Heaven » en 2002, qui comprenait également la participation de Shirley, Cloris Leachman et Louise Fletcher. Après la première du film, il a annoncé sa retraite du monde du cinéma.

»The Forest Hills » n’a pas encore de date de sortie.