Sheinelle retrouve sa mère et sa grand-mère pour la première fois en plus d’un an – voir la photo!

C’est une réunion de famille pour Sheinelle Jones ce week-end!

La native de Wichita est retournée dans son État d’origine, le Kansas, où elle a été élevée pour passer du temps avec sa famille pour la première fois en plus d’un an. Sheinelle a partagé une adorable photo sur Instagram alors qu’elle posait avec sa mère et sa grand-mère. Le trio était tout sourire au soleil pendant leur magnifique journée au parc!

«Retrouvé ma mère et ma grand-mère! (Grand-père et frère aussi ☺️) ❤️ », a-t-elle sous-titré le message. « Aujourd’hui – déjeuner et une comédie musicale dans le parc ☀️ »

La co-animatrice de 45secondes.fr a profité de ses histoires Instagram pour partager un autre cliché de la journée amusante centrée sur la famille qui comprenait un moment de jumelage avec l’un des membres de sa famille. Sheinelle a pris une photo de ses baskets à côté des ballerines de sa grand-mère, toutes deux arborant une paire de chaussures dorées pour leur sortie.

«J’ai eu un petit rire quand j’ai regardé mes chaussures, puis celles de ma grand-mère ,️», a-t-elle écrit.

Jumelage! Sheinelle Jones / Instagram

Au cours des derniers mois, des familles de partout au pays ont commencé à se réunir pour la première fois en plus d’un an en raison de la pandémie alors que le déploiement du vaccin se poursuit, chacune capturant les moments touchants devant la caméra. La famille AUJOURD’HUI n’est pas étrangère à leurs propres réunions pendant cette période, beaucoup d’entre eux ayant récemment pu voir leur famille pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Dylan Dreyer, qui attend son troisième bébé avec son mari Brian Fichera, a partagé sur Instagram un moment émouvant de la première visite de sa famille depuis la naissance d’Ollie, 1 an.

« Eh bien, cette photo était LONGTEMPS À VENIR !!! » elle a légendé le message. « Pop Pop et Grandma n’ont pas pu nous rendre visite depuis la naissance d’Oliver. Je suis tellement reconnaissante pour cet après-midi parfait !! #bestdayever #daddysgirl »

Fin mars, Savannah Guthrie a pu retrouver sa mère, Nancy, et sa sœur, Annie, après avoir passé près d’un an et demi l’une de l’autre. Lors d’une affectation sur la côte ouest, Savannah a partagé trois adorables selfies avec sa famille pour commémorer le grand moment.

«J’attends ce moment depuis 16 longs mois. De nouveau ensemble », a-t-elle écrit dans la légende. «Je m’émerveille et élève une prière de gratitude pour les scientifiques et les chercheurs qui ont rendu cela possible.»

L’ancre AUJOURD’HUI a parlé de l’expérience de la série, admettant qu’elle allait «pleurer un peu».

« Nous avons passé un moment merveilleux », a-t-elle déclaré à l’équipe. « Elle est complètement vaccinée maintenant, alors nous avons suivi tous les conseils des médecins. «

Al Roker et sa femme, Deborah Roberts, ont reçu le meilleur cadeau de Noël de tous les temps l’année dernière et ont retrouvé les trois enfants Roker: filles Courtney et Leila et son fils Nick. La famille de cinq personnes a pu se réunir pour la première fois en près d’un an lorsque Leila est revenue de Paris où elle étudiait à l’étranger.

“La meilleure nouvelle de tous les temps! Nous voulions partager notre reconnexion familiale avec vous tous », s’est exclamé Roberts dans la vidéo.