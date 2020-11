Sheff G revient avec un nouveau single « Lights On »

Sheff G a joué un rôle central dans le lancement du mouvement Brooklyn Drill, en suivant des versions fortes comme Le gamin Unluccy Luccy et Le seul et unique avec un nouveau single pour clôturer l’année. Aujourd’hui marque l’arrivée de «Lights On», qui met une fois de plus en évidence l’impressionnante oreille de Sheff pour la sélection des rythmes. Le maniement de l’instrumental est Great John, qui a marqué la majeure partie de Sheff’s Le seul et unique; ici, il évoque à nouveau une toile de fond vaguement sinistre et cinématographique, aussi percutante que troublante. Terrain familier pour Sheff, qui mélange la menace et la mélodie dans un package homogène.

Malgré l’urgence de la production, Sheff G semble prêt à avancer à son rythme, c’est-à-dire à emprunter la route panoramique. Plus de temps pour compter son argent de cette façon. « Ecoute, va à l’homme d’argent, tu sais que je dois aller au cul », rappe-t-il. « Nous mangeons bien, fête. » Comme les fans l’apprécient, ce n’est pas nécessairement ce que dit Sheff, mais comment il le dit. L’énergie du Winner’s Circle est évidente dans ses raps, donnant à « Lights On » l’ambiance d’un tour de victoire bien mérité. Vérifiez-le par vous-même maintenant et parlez si vous avez de l’amour pour Sheff G.

LYRIQUES CITÉES

Et on mange bien

Elle va danser, faire rebondir, sans mains

Elle devient petite, hein, Winner’s Circle dans ta ville, hein

Arrive à vaporiser, pas de graffitis, hein

Regarde, compte toutes tes bénédictions, hein, regarde

Gang avec moi, hein, j’ai toutes les armes