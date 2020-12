Sheff G abandonne l’album de 11 titres « Proud Of Me Now » Ft. Relique endormie

Il n’allait pas laisser 2020 se terminer sans partager un autre projet. De retour en mai, Sheff G a livré son deuxième album Une seulement, un record de 12 pistes qui ne vantait que deux fonctionnalités de Sleepy Hallow et Young AP. Voulant clore cette année folle en beauté, le foreur new-yorkais revient avec Fier de moi maintenant, un album où il tient les choses tout seul en dehors de sa collaboration « Tip Toe » avec Hallow qui est sortie en août.

C’est le premier projet de Sheff G depuis qu’il a signé un accord avec RCA Records il y a des mois. Le rappeur, avec son collectif Winner’s Circle Entertainment, a fait l’annonce en août. «Nous sommes heureux d’être ici. Nous avons travaillé dur et avons mené les rues pendant une minute », a déclaré Sheff G. à l’époque.« Il est maintenant temps de reprendre le dessus. Nous l’avons fait. Et il y en a d’autres à venir. « Vérifiez Fier de moi maintenant et dites-nous ce que vous pensez du dernier épisode de Sheff G.

Tracklist

1. Lumières allumées

2. Pas de négociations

3. Fier de moi maintenant

4. Erreurs

5. Tip Toe ft. Sleepy Hallow

6. N’importe qui

7. Eeny Meeny Miny Moe

8. Étoile filante

9. Dead Broke

10. Je serai là

11. G-Lock sur moi