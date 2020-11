Sheck Wes signe avec l’équipe de France de basketball de la division 2

Les rêves de cerceau de Sheck Wes sont toujours vivants.

Sheck Wes a stupéfié ses fans la semaine dernière en révélant qu’il se présenterait au repêchage de la NBA. Le rappeur a noté qu’il avait travaillé avec de nombreuses équipes de la NBA et qu’il était convaincu qu’au moins l’une d’entre elles lui donnerait une chance. En fin de compte, Sheck n’a pas été rédigé, ce qui l’a amené à sortir une toute nouvelle chanson appelée « Been Ballin ». Malgré son manque de perspectives NBA, Sheck a maintenant été ramassé par une équipe d’une toute autre ligue. En fait, Sheck est maintenant le nouveau membre de l’équipe de basket de Paris, qui évolue dans la Ligue professionnelle française de division 2. Sheck et l’équipe de basket-ball de Paris ont annoncé hier cette nouvelle passionnante, alors que l’équipe a noté qu’elle avait vu les entraînements de Sheck sur YouTube et qu’elle avait l’impression qu’il pourrait être utile à la franchise. « JE VEUX REMERCIER TOUT LE MONDE POUR LE Maoda. J’EMMENERAI MES TALENTS À L’EXTÉRIEUR DE LA BELLE VILLE DE PARIS POUR REJOINDRE LE @ paris.basket CLUB, RESTEZ À L’ÉCOUTE, PARIS MON TÉLÉPHONE SONNE TOUJOURS », a écrit Sheck. Il reste à voir combien de temps durera son mandat avec l’équipe, bien que s’il réussit un jeu impressionnant, il pourrait peut-être être signé dans une équipe de la G-League et peut-être éventuellement dans la NBA. Bien sûr, beaucoup de choses doivent se passer pour que cela fonctionne, mais Sheck semble avoir la détermination de le faire, ce qui est parfois tout ce dont vous avez vraiment besoin.