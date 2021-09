She-Ra et les princesses du pouvoir Saison 6: ce que nous savons de la date de sortie et de l’intrigue

– Publicité –



She-Ra et The Princess of Power Saison 6 ont été signalés et seront bientôt de retour. Les jeunes adorent l’activité, et les adultes aussi, mais il n’y a pas beaucoup d’émissions pour enfants dans lesquelles les deux deviendraient dépendants d’eux et attendraient leur apparition.

She-Ra est l’une d’entre elles, She-Ra est une série unique de Netflix, à ce jour elle compte 5 saisons, et c’est le moment où les admirateurs ou She-Ra sont en fait assez énergiques pour regarder sa saison 6 maintenant , et je suppose que maintenant ils peuvent être heureux car j’ai certaines nouvelles.

She-Ra et les princesses du pouvoir La saison 6 arrive bientôt, les admirateurs sont vraiment prêts à tout pour cela, comme le rapporte Netflix, la série pourrait être diffusée le 15 mai 2022. Vous pouvez supposer qu’elle est excessivement longue, cependant je suis certain que cela mériterait la pause.

La saison 1 de She-Ra et sa première scène ont été réellement diffusées le 13 novembre 2011 avec un total de 13 scènes, sept dans la saison 2, six dans la saison 3, 13 dans la saison 4, et encore 13 dans la cinquième saison.

Les scènes de la saison 6 seront au nombre de 13, elles seront diffusées le 13 mai 2022, chacune d’entre elles sera diffusée un jour.

Casting de She-Ra et le pouvoir de la princesse Saison 6

Adora ou She-Ra par Aimé Carrero

Lueur de Karen Fukuhara

Castaspella par Sandra Oh

Seahawk par Jordan Fisher

Netossa par Krystal Joy Brown

Parfum de Genesis Rodriguez

Tisserand d’ombres par Lorraine Toussaint

Angella par Reshma Shetty

Scorpia par Lauren Ash

Hordak comme Keston John

Intrigue de She-Ra et les princesses du pouvoir Saison 6

L’intrigue de She-Ra et les princesses du pouvoir La saison 6 parle d’une jeune femme typique, qui est une vagabonde, mène sa vie d’une manière ordinaire jusqu’à ce qu’elle trouve une lame mystique qui la transforme en une princesse surnaturelle et légendaire. Ra. À partir de ce moment, Adora devient She-Ra et commence à aider les personnes qui ont besoin d’aide. Elle découvre beaucoup de compagnons, et d’individus à chérir, dans la manière de lutter contre les insidieux.