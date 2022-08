She-Hulk Writer révèle comment « avocat à la loi » a été ajouté au titre officiel

Pourquoi s’appelle-t-il She-Hulk : avocate lorsque la série a été annoncée à l’origine comme simplement Elle-Hulk? La réponse a été dévoilée. Débuts sur Disney + le 18 août, She-Hulk : avocate met en vedette Tatiana Maslany en tant qu’avocate titulaire / super-héros. Le spectacle a été créé par Jessica Gao qui sert de rédacteur en chef.

Dans une nouvelle interview avec Lifehacker, Gao a commenté la situation du titre de l’émission. Elle a révélé que le changement de titre avait eu lieu après que le patron de Marvel, Kevin Feige, avait regardé des images avec l’équipe. Lorsque Bruce Banner de Mark Ruffalo a prononcé la phrase, Feige a compris que cela ferait un bon titre d’émission télévisée, et à partir de ce moment, She-Hulk : avocate bloqué.

« Nous avons toujours eu la réplique dans l’émission où Bruce dit » avocate de She-Hulk, ça sonne bien « . Et un jour, nous regardions des coupures et quand nous sommes arrivés à cette scène, Kevin a juste dit « c’est un bon titre pour une émission, ça devrait être le titre de l’émission ». Et c’est tout. Vous savez, quand la langue d’or de Kevin Feige parle, elle devient canon et c’est vraiment comme ça que ça s’est passé. »

Jessica Gao avait un bon pressentiment à propos de She-Hulk en tant que comédie

Quant à savoir ce qui avait vraiment poussé Jessica Gao à poursuivre une Elle-Hulk série, qui peut être attribuée à la bande dessinée avec John Byrne. Gao a vraiment apprécié ces bandes dessinées et les a trouvées suffisamment différentes des autres fictions de super-héros pour penser que cela constituerait une bonne inspiration pour une série comique.

«Il avait cette légèreté et était aussi stupide et ne se prenait pas trop au sérieux. J’ai adoré le fait que ce soit vraiment méta et j’ai adoré le fait qu’elle était super consciente d’elle-même. Elle savait qu’elle était dans une bande dessinée. C’était tellement nouveau et différent. Elle se disputerait avec Byrne [in the comics], elle se disputait avec l’éditeur et elle se moquait aussi des tropes de la bande dessinée. Donc pour moi, c’est l’emblématique She-Hulk et donc, bien sûr, cela se prête naturellement aux comédies d’une demi-heure. »

Gao a également noté que l’écriture de l’émission provenait d’un personnel composé principalement de femmes, chacune d’elles contribuant à l’histoire en fonction de ses propres expériences personnelles.

«Nous avons tous eu ces expériences, tout le monde avait une perspective et un point de vue différents et nous avons juste miné la vie de l’autre. La plupart du temps, c’était juste beaucoup de discussions sur ce que c’est que d’être une femme et ce que ce serait d’être une femme qui est un super-héros et aux yeux du public. Vous avez commencé à voir beaucoup de points communs et beaucoup de thèmes émerger et ce sont les choses que nous avons vraiment intégrées à la série. »

Tu peux trouver She-Hulk : avocate en streaming sur Disney+.