She-Hulk va briser le quatrième mur, à la manière de Deadpool, dans une nouvelle série

Nous en avons appris un peu plus sur la prochaine série Disney + Marvel Elle-Hulk récemment, y compris ses nombreux méchants confirmés et rumeurs. Maintenant, il y a de fortes chances que la série, qui prendra la forme d’une comédie légale d’une demi-heure, s’inspire de Dead Poolet voir le personnage « briser le quatrième mur » pour parler directement à son public. Pour les fans de bandes dessinées, cela semblera familier comme le Merc With a Mouth, Elle-Hulk parle fréquemment directement à ses lecteurs dans ses aventures écrites.

Selon The Direct, le Elle-Hulk La série verra Tatiana Maslany jouer Jennifer Walters alors qu’elle brise le quatrième mur en se reconnaissant comme un personnage de l’univers cinématographique Marvel. Bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel pour savoir si cela est vrai, les sources ont été assez précises jusqu’à présent avec leurs informations Marvel. Pour l’instant, nous sommes heureux de fonctionner avec cela car cela correspondrait à la façon dont Marvel semble aller avec sa série télévisée en essayant quelque chose qui n’a jamais été vu dans le MCU auparavant. En faisant casser le dispositif de quatrième mur utilisé dans Elle-Hulk, cela pourrait ouvrir la voie à l’utilisation fréquente du même appareil par Dead Pool quand il fait enfin ses débuts en MCU.

Dans Dead Pool et sa suite, le héros de Ryan Reynolds parle souvent à un public invisible, et aucune explication n’est donnée quant à la raison pour laquelle le personnage fait ce qu’il fait. Est-ce que ce sera la même chose avec Elle-Hulk, ou s’il y aura une sorte d’explication sur à qui elle parle et pourquoi, nous devrons simplement attendre et le découvrir plus tard. Il est possible que le quatrième mur soit utilisé pour créer certains des éléments comiques de la série. Considérant Elle-Hulkla forme comique de ‘s a utilisé la technique une décennie avant Dead Pool, il est juste qu’elle soit celle qui l’apporte dans le MCU.

Elle-HulkLes qualités comiques de ont été supprimées dans certaines de ses récentes itérations de bandes dessinées, mais avec la série empruntant définitivement une voie humoristique – en ligne avec une grande partie de l’univers cinématographique Marvel – il semble que Kevin Feige se soit penché sur l’histoire de le personnage pour lui apporter plus d’élément amusant. La série compte dix épisodes d’une demi-heure, ce qui signifie qu’elle n’est pas nécessairement la plus longue en termes de temps, mais c’est la série d’action en direct la plus longue annoncée par Marvel à ce jour en nombre d’épisodes. Comme pour la plupart des nouvelles émissions de télévision de Marvel Studios, nous ne découvrirons probablement pas trop de détails précis sur le scénario ou sur la façon dont il s’intégrera au reste du MCU, mais nous nous attendrions à ce qu’il ait une sensation similaire à WandaVision, avec une sensation de comédie de routine jusqu’à ce que nous obtenions ces grands moments Marvel à succès.

Un autre nouvel ajout à Marvel sera la série mettant en vedette un certain nombre de camées « du monde réel » par des visages célèbres. Bien qu’il y en ait eu un ou deux dans le passé, comme Elon Musk et Larry Ellison apparaissant dans L’homme de fer 2, cette fois-ci, il semble qu’il pourrait y avoir plus de personnes du monde du divertissement, potentiellement dans les affaires judiciaires traitées par Walters dans le côté « juridique » de l’émission. Un nom récemment mentionné apparaissant comme eux-mêmes est la star de la musique Megan Thee Stallion. Je suis sûr que d’autres noms suivront dans un avenir pas trop lointain. She-Hulk est actuellement en tournage et devrait faire sa première sur Disney + l’année prochaine. Cette histoire nous vient du direct.

