She-Hulk : tout ce qui arrive dans l’épisode 7 sur Disney+

She Hulk a plus à donner et jeudi prochain, elle aura un nouvel épisode où il y aura de nombreuses surprises pour les fans de l’émission Green Goliath.

elle hulk a de nouveau affronté Titania dans l’épisode 6 de la série des Disney+ et maintenant nous espérons que dans la prochaine entrée de l’émission populaire qui se déroule dans le Univers cinématographique Marvel un personnage clé réapparaît : Abomination. Apparemment Emil Blonsky elle est calme à la bête à l’intérieur et aide d’autres personnes puissantes à travailler sur des problèmes qui les affectent.

Pendant ce temps, beaucoup voulaient voir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans l’épisode précédent de elle hulk. Sera-t-il possible pour Matt Murdock de faire ses débuts dans la série télévisée lors de la prochaine entrée ? La probabilité est très élevée car il reste moins de livraisons de l’émission. L’avocat aura beaucoup de conseils pour Jennifer Walters qui sera fascinée par le Diable de la cuisine de l’enfer.

Que va-t-il se passer dans She-Hulk ?

Il y a un mystère dans la série Disney+ qui n’a pas encore été résolu : Qui est le méchant qui veut extraire un échantillon d’ADN de elle hulk? Dans spoilers Nous osons jouer et supposons qu’il s’agit de The Leader, un antagoniste classique de Hulk qui est déjà apparu dans le film Goliath Gamma en 2008 et qui reviendra dans le Univers cinématographique Marvel lors des événements de capitaine amérique 4.

C’est aussi le moment de voir elle hulk dans le costume de super-héros confectionné pour elle par le talentueux couturier super-héros du tissu : Luke Jacobson. Nous pouvions déjà voir un peu la silhouette de la protagoniste vêtue de son nouveau costume lors des avant-premières de l’émission télévisée, mais toute l’expérience n’a pas encore eu lieu, et beaucoup veulent profiter du look classique de Jen comme elle hulk.

elle hulk étoiles Tatiana Maslany comme Jennifer Walters, Mark Ruffalo comme Bruce Banner, Tim Roth comme Abomination, Jameela Jamil comme Titania, Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos, Renée Elise Goldsberry comme Mallory Book, Josh Segarra comme Augustus ‘Pug’ Pugliese et Charlie Cox comme Matt Murdock. La série télévisée est une création de Jessica Gao.

