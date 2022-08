She-Hulk : tout à venir dans l’épisode 2

in

She-Hulk a déjà eu son premier épisode tant attendu et nous pouvons maintenant nous attendre à ce que l’intrigue de la série commence à se dérouler avec plus de libertés. Attention!

elle hulk a eu son premier épisode dans Disney+ où nous avons pu voir comment la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, est devenue une puissante Goliath vert après un accident de voiture où le sang de l’Avenger s’est mélangé au sien. Ainsi, lors du premier épisode de l’émission télévisée, Hulk a essayé d’aider Jennifer à s’habituer à sa nouvelle forme en tant que elle hulk bien qu’il existe des différences telles que la rétention de la personnalité de la version féminine du personnage.

Que peut-on attendre du deuxième épisode de elle hulk? À la fin du premier chapitre, elle est retournée à Los Angeles où elle a repris son travail d’avocate et au milieu d’un procès, elle a dû se battre contre Titania. Dans l’épisode 2, nous verrons sûrement un peu plus ce méchant et quelles sont ses motivations pour cette attaque, bien qu’elle ne semble pas avoir une idée de qui elle était. elle hulk.

Le programme de Disney+ Cela continuera sûrement avec le personnage de Tatiana Maslany recevant l’offre de prendre en charge la défense des héros et des méchants dotés de super pouvoirs au fur et à mesure que les promotions de la série avançaient. En ce sens, peut-être pouvons-nous voir les débuts d’Emil Blonsky / Abomination dans la série, où Jennifer Walters est chargée de prendre en charge la défense de ce personnage malgré le conflit d’intérêts que représente la relation du méchant avec Bruce Banner dans la série passée.

Qu’est-ce qui arrive dans She-Hulk

Rappelons-nous que Hulk et Abomination se sont battus à mort à New York où ils ont détruit tout un quartier d’un coup de poing. Il semble que les patrons de Jennifer ne prendront pas cette situation très au sérieux alors que l’avocate démontre toute sa capacité devant les tribunaux lorsqu’il s’agit de représenter le méchant qui changera probablement d’attitude lors de cette première fournée d’épisodes de elle hulk.

D’autre part, le deuxième épisode servira également à voir comment Jennifer Walters s’habitue à sa nouvelle vie en tant que elle hulk. Deviendra-t-elle célèbre ? Vous pouvez parier que oui et elle aussi aura une vie amoureuse vigoureuse de la même manière que ce personnage a dans les romans graphiques où elle a eu d’innombrables rencontres avec le sexe opposé.

elle hulk brisera à nouveau le quatrième mur sur un ton comique, quelque chose qui, selon nous, fera partie intégrante de l’intrigue de l’émission pour aider à établir l’histoire de Jennifer Walters sur ce ton en s’éloignant des programmes plus sérieux tels qu’ils étaient Chevalier de la lune et lui donnant une caractéristique qui le rend vraiment unique dans le Univers cinématographique Marvel qui a trouvé une nouvelle héroïne verte.

