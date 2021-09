She-Hulk : Tim Roth a évoqué son retour en tant qu’Abomination

Tim Roth est un acteur avec une longue histoire à Hollywood, y compris des films comme Chiens de réservoir et Pulp Fiction. Ses crédits incluent l’entrée sur le Green Goliath : L’incroyable Hulk. A cette époque, le protagoniste du film était Edouard Norton, qui cédera plus tard sa place de Bannière Bruce à Marc Ruffalo. La vérité est que l’interprète a donné vie à un discours convaincant Emil Blonsky, qui est passé d’un militaire têtu à une puissante créature Abomination. Nous le verrons bientôt dans Disney+. L’information!







2021 a été une année de premières pour le Univers cinématographique Marvel avec la série arrivée sur la plateforme Disney+: WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? et aussi les films Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ce dernier avec une brève apparition de Abomination, où l’on voit que la bête a une sorte de relation avec le compagnon de Docteur étrange, Wong.

L’abomination reviendra dans She-Hulk

« J’ai fait L’Incroyable Hulk il y a des années parce que je pensais que mes enfants allaient être gênés à ce sujet. Je l’ai fait pour eux et j’ai vraiment beaucoup aimé. »Roth a commenté en parlant au Hollywood Reporter. Puis vint une surprise inattendue : la possibilité de continuer à faire vivre Abomination dans le MCU. L’interprète n’hésita pas un instant. Je suis d’accord!

« Ils m’ont dit qu’ils adaptaient She-Hulk et qu’ils voulaient qu’elle revienne. Pourquoi pas ? », a exprimé l’acteur. La vérité est qu’au début, il était assez difficile pour lui d’être Emil Blonsky, jusqu’à ce qu’il arrive Marc Ruffalo avec toute son expérience en tant que Green Goliath, puis Tim a de nouveau été choqué : « C’est comme ça que c’est fait ! Avec un peu d’humour », était son reflet.

Emil Blonsky prêt à revenir. Photo : IMDb.



She-hulk complétez votre casting avec Tatiana Maslany comme l’héroïne devant le spectacle, Gingembre Gonzaga, Renée Elise Goldsberry et Jameela jamil. La série aura dix épisodes au total qui ont été écrits par Jessica Gao avec la mise en scène de différents blocs d’épisodes par Kat Coiro et Anu Valia. Le spectacle sera présenté en première en 2022.

Toujours pas abonné Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?