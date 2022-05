She-Hulk, série : pourquoi Tim Roth est revenu jouer Emil Blonsky

La série tant attendue des studios Marvel, »She-Hulk : Défenseur des héros » a récemment révélé sa bande-annonce, soulevant des opinions à la fois bonnes et mauvaises de la part des fans. Alors que beaucoup ont applaudi et ont été enthousiasmés par le ton comique que prendra la série, d’autres ont été quelque peu surpris par la qualité médiocre du CGI de She-Hulk.

Cependant, au-delà des critiques partagées, la bande-annonce nous a montré l’apparition de plusieurs personnages qui seront la clé de son histoire, étant Tim Roth comme Emil Blosnky l’un des plus importants. La dernière fois que nous avons vu le personnage de Blonsky, c’était dans le film de 2008 « The Incredible Hulk », en tant que méchant connu sous le nom d’Abomination, à l’époque où l’univers cinématographique Marvel n’était qu’une vision. Kévin Feig J’avais en tête.

Que signifie le retour d’Emil Blonsky ?

Tim Roth a joué Emil Blonsky il y a 14 ans dans le premier film Hulk, l’un des films que les fans de Marvel revisitent rarement, car bien qu’il ait servi de film d’origine pour l’homme vert, il n’avait même pas Marc Ruffalo mettant en vedette Hulk, mais à la place, nous avons pu voir Edouard Nortonle premier Bruce Banner du MCU.

Le plan d’intégration de l’Abomination remonte au film » Shang-Chi », où il a fait une apparition. De plus, avec la confirmation que Benoît Wong apparaîtra également dans »She-Hulk », il est possible que nous puissions revoir Emil sortir de sa prison à sécurité maximale et revenir en action pour causer toutes sortes de destructions.

En parlant des performances de Tatiana Maslany Comme Jessica Walters, Roth a mentionné comment lui aussi avait été surpris lorsqu’il avait été invité à reprendre son rôle de 2008, avouant qu’il n’avait fait le film de super-héros que pour ses enfants à l’époque.

» Shang-Chi » a profité de la réintroduction d’Abomination pour repenser le personnage et faire passer son style de la bande dessinée au grand écran. Cette adaptation du personnage à son matériel source a conduit à de nombreuses spéculations sur l’avenir d’Abomination dans le MCU, car dans les bandes dessinées, il a fait partie de plusieurs organisations de super-vilains qui finiront probablement par apparaître à l’avenir.

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations car rien n’est officiellement confirmé, il est clair que la série « She-Hulk » sera peut-être la suite que les fans de Hulk n’ont jamais eue. Dans la bande-annonce, on peut voir Jennifer Walters sélectionnée pour faire partie d’une nouvelle division du droit des super-héros, en présence d’Emil Blosnky, ce qui pourrait donner un indice que Walters pourrait être l’avocat de Blosnky.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre que »She-Hulk : Defender of Heroes » arrive le 17 août de cette année sur la plateforme de Disney+.