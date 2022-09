She-Hulk s’adresse aux X-Men et aux quatre œufs de Pâques fantastiques

Marvel Studios’ She-Hulk : avocate a été un autre triomphe pour Disney +, même si certaines personnes ne l’admettront toujours pas. Alors que la production a été entravée par des informations selon lesquelles c’était «un gâchis», pour ceux qui ont été prêts à oublier qu’il ne s’agit pas d’un film d’action sur grand écran couvrant plusieurs univers et à en profiter pour la comédie idiote qu’il est censé être, il a été une série agréable. Une chose qui a ajouté au plaisir est la manière frivole dont la série a pu lancer de nombreux signes de tête aux X-Men et Fantastic Four d’une manière que les projets MCU normaux ne peuvent pas.





Récemment, la réalisatrice de l’épisode 5, Anu Valia, a rompu son silence sur l’œuvre d’art utilisée dans le générique qui représente la collection de chaussures de Pug. L’image en question est l’un des nombreux dessins utilisés au générique de la série, et elle joue dans la conversation précédente de l’épisode 5 où Pug parle de sa collection épique de chaussures à Nikki. En plus de présenter les sujets discutés Homme de fer 3 chaussures, l’image comprend également ce qui semble être des chaussures stylisées autour de personnages tels que Doctor Doom, Cyclops, The Thing et même Deadpool. Cependant, Valia a avoué qu’elle n’avait aucune contribution dans les références et qu’elle était autant dans le noir que quiconque. Elle a dit TVLine:

« Je ne peux pas parler de ça [because] tous ces œufs de Pâques dans ce dessin, beaucoup d’autres esprits y ont contribué, et pas moi. Donc je ne peux pas vraiment en parler. »

Elle-Hulk A encore plus de camées à offrir

La commercialisation de She-Hulk : avocate a été critiqué par certains comme donnant son plus grand camée de spectacle, celui de Daredevil, dans le cadre du marketing. Cet argument a gagné beaucoup de terrain après les derniers instants de l’épisode 5, qui a livré la grande révélation du nouveau masque jaune de Daredevil emballé et prêt à être expédié à son destinataire, Matt Murdock. Cependant, ce moment n’était pas aussi important qu’il aurait pu l’être grâce à Daredevil déjà présenté dans l’original Elle-Hulk bandes annonces. Cependant, Elle-Hulk Ginger Gonzaga a récemment déclaré qu’il y avait encore beaucoup d’autres camées surprenants à venir. Dit-elle:

« La série est maintenant en train de basculer définitivement vers ce à quoi elle ressemble quand vous avez des super-vilains et des super-héros petits et idiots qui vous contrarie ou qui ont besoin d’être représentés par vous. La chose à propos de travailler dans une division de droit surhumain est que nous pouvons représenter n’importe qui, alors nous obtenons des personnages de bandes dessinées qui ne sont pas encore entrés dans l’univers Marvel, que vous n’avez vus dans aucune des bandes-annonces.Et vous pouvez voir l’idiotie des super-héros ridiculement amusants qui ont des problèmes juridiques et peuvent ou non écouter leurs avocats. Je suis vraiment ravi que les gens voient ces stars invitées qui sont dans les bandes dessinées. «

She-Hulk : avocateLe nouvel épisode de arrivera sur Disney+ plus tard cette semaine, avec les 5 premiers épisodes déjà diffusés.