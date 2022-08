She-Hulk : quel était le salaire de Tatiana Maslany par épisode

in

Tatiana Maslany a fait ses débuts sur Disney + en tant qu’incroyable Jennifer Walters qui peut se transformer en un goliath vert. Combien l’actrice a-t-elle facturé par épisode ?

elle hulk a eu son premier épisode tant attendu dans Disney+ où nous avons pu voir comment Jennifer Walters a pris la forme de ce puissant Green Goliath après que son sang se soit mélangé à celui de son cousin Bruce Banner dans un accident de voiture. Maintenant, elle doit accepter sa nouvelle vie de héros tout en servant de défenseur des héros et des méchants surpuissants. Un défi pour l’actrice Tatiana Maslany!

L’interprète est surtout connue pour son travail dans Orphelin noir où il a donné vie à plusieurs personnages, un rôle qui lui a valu de nombreuses récompenses dont un Emmy en 2016, pour poursuivre plus tard sa carrière professionnelle avec un rôle dans Perry Mason puis jouer le personnage de Jennifer Walters dans le Univers cinématographique Marvel partager une affiche avec Marc Ruffalo qui revient au MCU en tant que Bruce Banner / Hulk.

elle hulk a eu un très bon accueil de la presse spécialisée avec une solide acceptation de 83% sur le web Tomates pourries ce qui n’est pas si loin des 71% que lui accordaient les audiences en général. Le travail de Tatiana Maslany dans cette comédie d’action porte déjà ses fruits merveille qui semble avoir bien choisi l’actrice qui personnifie elle hulk dans le multivers le plus célèbre du cinéma.

Le salaire de Tatiana Maslany

Oui okTatiana Maslany il n’est pas une méga star hollywoodienne sa carrière dans l’industrie est respectable pour cette même raison le salaire qu’il reçoit pour chaque tranche de elle hulk Ce n’est pas du tout négligeable : 200 000 € pour chaque livraison du spectacle en Disney+le même chiffre qui prend Marc Ruffalo pour avoir joué le rôle de Hulk dans la même fiction de la phase 4 du MCU.

Une autre vieille connaissance Univers cinématographique Marvel quel est le retour Tim Roth dans le rôle d’Emil Blonsky/Abomination, un méchant qui sera légalement représenté par Jennifer Walters malgré le conflit d’intérêts qu’implique le combat à mort que ce méchant a eu avec Hulk à New York, dévastant tout un quartier grâce aux puissants coups de poing qui ces personnages ils ont donné un pourboire L’acteur touche 20 000 dollars pour ses interventions dans la série.

Une dernière chose à ce propos : Jameela Jamil est l’actrice qui personnifie la puissante Titania, la méchante qui a fait ses débuts dans le premier épisode de elle hulk et a été rapidement assommée par la protagoniste de la série, même si nous la verrons sûrement beaucoup plus dans un proche avenir. L’actrice touche un salaire de 60 000 € par épisode en plus d’être reconnue dans le monde d’Hollywood grâce à merveille. Rien de mal!

