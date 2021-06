She-Hulk présentera-t-elle Skaar, fils de Hulk au MCU ?

Selon un nouveau rapport de The Direct, la prochaine série Marvel Disney + Elle-Hulk va non seulement briser à nouveau le moule de la franchise en présentant le spectacle comme une « comédie légale d’une demi-heure », mais va également introduire un nouveau membre de la famille Hulk dans le MCU – Skaar, autrement connu comme le fils de Hulk. Des sources ont affirmé que la série deviendrait une affaire de famille, bien que nous devrons probablement attendre longtemps pour savoir exactement comment Skaar apparaîtrait dans la série et comment son personnage pourrait être une adaptation de celui vu dans la bande dessinée. trouver. Alors, qui est exactement Skaar ?

Dans son apparence de bande dessinée, Skaar est le fils de Bruce Banner qui a été conçu lors des événements de l’arc narratif de Planet Hulk. Alors qu’une partie de l’histoire de Planet Hulk a été utilisée dans Thor Ragnarok, il n’a jamais été question de Caiera, la mère de Skaar. Bien que ce soit quelque chose que Marvel peut facilement contourner, nous ne savons toujours pas comment ils expliqueront son apparition soudaine sans aucune mention de sa présence dans aucun MCU sorties à ce jour. Marvel est apte à tordre certains événements à leurs besoins, et avec Sakaar déjà apparu dans Ragnarok, ainsi que le manque de détails sur ce que Hulk a fait entre ce film et sa précédente apparition dans L’ère d’Ultron, je suis sûr qu’ils trouveront une solution.

Dans les bandes dessinées, Skaar hérite de nombreux traits de son père. Il peut également marcher et parler quelques minutes après sa naissance, et également devenir un avec sa planète natale de Sakaar, ce qui lui permet de manipuler le sol même sur lequel il marche. Avec ce genre de pouvoir, cela rend presque le professeur Hulk, qui est l’état dans lequel Bruce Banner sera pendant la Elle-Hulk série, ressemble à un Schwarzenegger de second ordre en comparaison.

Comme nous le savons déjà, le professeur Hulk sera très présent dans la série, avec Abomination de Tim Roth, et maintenant apparemment Skaar, cela suggère que Disney et Marvel continuent vraiment à repousser les frontières entre le cinéma et la télévision, comme le succès de Elle-Hulk va s’appuyer, en partie, sur le fait que les effets CGI sont au même niveau que dans la sortie cinématographique de Marvel. Avec des émissions comme Invasion secrète à terme, il est sûr de dire qu’à partir de maintenant, tous les autres studios diffusant du contenu télévisé exclusif devront faire un certain chemin pour suivre – Amazon avec votre Le Seigneur des Anneaux série prendre note.

Bien qu'il n'y ait évidemment aucune preuve concrète que Skaar retrouvera son père, nous devons également nous rappeler que les Young Avengers sont toujours une perspective très probable dans le futur de la MCU, et avec Skaar potentiellement un autre des nouveaux héros plus jeunes qui sont lentement introduits, alors ce plan pourrait bien commencer à devenir une réalité s'il apparaît dans la série. Avec le tournage actuellement en cours, il ne faudra pas longtemps avant que nous découvrions plus de secrets sur le prochain Elle-Hulk, qui arrive sur Disney + l'année prochaine.

