She-Hulk : première de l’épisode 2 au Mexique

Le deuxième chapitre de She-Hulk arrive sur la plateforme Disney+ et ici nous vous dirons à partir de quelle heure il sera disponible au Mexique.

©Disney+She-Hulk : première fois de l’épisode 2 au Mexique.

elle hulk est la nouvelle série de l’univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney+ et a fait ses débuts tant attendus il y a une semaine, étant l’un des titres dont on parlait le plus à l’époque. Son accueil a été positif pour les fans, qui attendent déjà l’arrivée prochaine du deuxième épisode. Connaissez votre emploi du temps au Mexique !

Cette production écrite et réalisée par Jessica Gao pour le MCU met en vedette Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga et Josh Segarra, entre autres. L’histoire tourne autour d’une avocate spécialisée dans les affaires juridiques surhumaines et navigue dans sa vie en tant que Hulk de 2,01 mètres, tout comme son cousin Bruce Banner.

L’introduction du premier chapitre amène les téléspectateurs à découvrir l’origine de la super-héroïne avec un style humoristique marqué utilisant la rupture du quatrième mur, différent de la façon dont il est raconté dans les bandes dessinées. Nous savons maintenant qu’un vaisseau spatial de Sakaar a croisé le chemin dans lequel il voyageait avec Bruce Banner, mais dans l’accident, ils sont blessés et son sang entre en contact avec celui de son cousin, le transformant ainsi en un géant vert.

Comme prévu, la situation est complètement étrange pour elle, elle doit donc se préparer à contrôler son pouvoir, bien que son exemple le plus proche continue d’être incapable de le gérer comme avant et continue de se battre comme on le voit dans Avengers : Infinity War. Par contre, elle doit faire face à son travail d’avocate et à la fin nous avons rencontré Tatiana, la ville qui interrompt un procès.

+ Quand est-ce que l’épisode 2 de She-Hulk sort

Le deuxième chapitre de She-Hulk, dont le titre et le synopsis n’ont pas été divulgués, sera présenté en première sur la plateforme Disney+ Ce jeudi 25 août. Il sera réalisé par Kat Coiro et sera un de moins dans la saison composée de 9 épisodes au total.

+ À quelle heure l’épisode 2 de She-Hulk est-il diffusé au Mexique

L’épisode 2 de She-Hulk sera présenté en première au Mexique à 2h00 du matin.

