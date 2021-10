She-Hulk : premier regard sur le méchant de la série

in

Petit à petit, les fans du Univers cinématographique Marvel (MCU) commencer à recevoir plus de nouvelles de ce qui sera une nouvelle série de Disney+. Il s’agit de She-hulk, qui mettra en vedette le rôle principal de Tatiana Maslany et la participation de l’un des Vengeurs originaux, Ponton. On ne sait pas encore sous quelle forme la participation de Marc Ruffalo dans la fiction mais cette semaine un nouveau détail est sorti.

Jameela jamil, ce qui a été confirmé comme Titania, le méchant de la série Disney+, a partagé une photo sur leurs réseaux. Bien qu’il n’ait rien clarifié et n’ait écrit « D’accord boomer », son changement de couleur de cheveux correspond à ce que son personnage avait dans les bandes dessinées. La couleur cuivrée couvrait toute la tête de l’actrice de Le bon endroit qui sera ajouté à MCU en phase 4. La série n’a pas encore de date de sortie mais arrivera en 2022.

La série de She-hulk racontera l’histoire de jennifer walters, un avocat cousin de Bannière Bruce. Après un accident, vous recevrez une transfusion sanguine de votre proche qui transmettra la charge génétique qui vous fait Bannière devenir Ponton à chaque fois qu’il se met en colère. On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’intrigue et elle n’a été définie que comme une comédie juridique en dix épisodes.

Un autre acteur qui reviendra dans She-Hulk

En plus de Marc Ruffalo, She-hulk mettra en scène le retour d’un personnage historique. Il s’agit de Emil Blonsky, le personnage joué par Tim Roth dans le film de Ponton qui a dirigé Edouard Norton. Une série d’expériences faites Émile acquerra la capacité de se convertir de la même manière que Ponton, et son personnage est devenu connu sous le nom Abomination. Dans le dernier film de la MCU, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le personnage avait une petite apparition mais Tim Roth il n’a pas été crédité.

« Ils m’ont dit qu’ils s’adaptaient She-hulk et qu’ils voulaient que je revienne. Pourquoi pas? », a-t-il déclaré dans une interview avec Le journaliste hollywoodien. 13 ans se sont écoulés depuis sa dernière apparition dans le MCU et il semble que Ruffalo a été la clé de son retour, puisqu’il a compris qu’il devait le faire avec quelques « humour », une caractéristique centrale des films de merveille des dernières années. Dans l’interview, il a affirmé avoir « A beaucoup aimé » son passage à travers L’incroyable Hulk. C’est peut-être la raison pour laquelle il n’a pas hésité à se mettre à la place de Emil Blonsky pour le spectacle de Disney+.

