She-Hulk pourrait venir à Disney + plus tôt que prévu après le retard de Mme Marvel

Lors du dernier appel de résultats de Disney, il a été révélé que le quatrième trimestre de l’exercice 2022 de la société serait le premier à inclure du contenu de leurs trois gros calibres : Marvel, Walt Disney Studios et Lucas Film au cours du même trimestre. Cela signifie qu’entre juillet et septembre 2022, il y aura au moins une entrée de chacun de ces domaines de la Maison de la souris figurant dans leur calendrier de sortie. Il a ensuite été annoncé que la partie Marvel Studios de ce sera le Mme Marvel série sur Disney +, ce qui signifie qu’il semble qu’une autre série comblera le fossé entre celle-ci et Oeil de faucon, qui se sera terminé avant Noël.

Même si Mme Marvel était initialement prévu au début de 2022, cela aurait pu être le plan initial et aurait pu être modifié en raison du remaniement du calendrier des films Marvel qui a vu des films comprenant Les Merveilles voir leurs dates de sortie repoussées jusqu’à six mois. Bien qu’il soit possible que Mme Marvel sera toujours la prochaine série à venir à Disney + de Marvel, il semble impossible de croire qu’après avoir sorti cinq séries en 2021, ils auront un écart de six mois avant la prochaine offre. La vraie question est donc de savoir ce qui viendra ce printemps pour combler le vide.

Le favori pour beaucoup est Elle-Hulk Pour plusieurs raisons. La série a terminé sa production en août, l’autre tournage terminé le plus proche étant Chevalier de la lune, mais c’était quelques mois plus tard. Tandis que Elle-Hulk est connu pour présenter l’Abomination de Tim Roth, Hulk de Mark Ruffalo et le personnage principal nécessitant tous une quantité importante de travail de post-production CGI, si ce travail est déjà en cours depuis plus de deux mois, alors l’achèvement vers février ou mars de l’année prochaine pourrait être une possibilité bien réelle. Lorsque Loki diffusé sur Disney + plus tôt cette année, la finale était encore en cours de préparation lors de la première de la série, nous savons donc déjà que Disney est heureux de naviguer près du vent. Une autre raison pour Elle-Hulk être le candidat le plus évident est que les épisodes ne durent qu’une demi-heure, donc encore une fois basé sur l’idée de ce qui serait le plus simple à terminer dans le temps.

Un autre un peu plus là-bas signe que Elle-Hulk pourrait être imminente est l’inclusion de Bruce Banner de Mark Ruffalo dans la scène à mi-crédit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Selon les scénaristes et réalisateurs du film, cette scène de crédit contenait un certain nombre de combinaisons de personnages potentiels avant que Banner et Captain Marvel ne soient réglés. L’inclusion de Banner était-elle basée sur le fait que Elle-Hulk va être la prochaine série qui arrive? Si nous regardons en arrière Veuve noirela scène post-crédit de , qui est liée au Oeil de faucon série, il y aurait à peu près le même intervalle de temps entre le tease et la première que si Elle-Hulk diffusé dans le courant du mois de mars.

Il est peu probable que nous sachions quoi que ce soit sur le calendrier de sortie avant Oeil de faucon se termine en décembre, date à laquelle les fans de Marvel seront trop absorbés par Spider-Man : Pas de chemin à la maison s’inquiéter de ce qui pourrait ou non arriver à Disney +, mais comme nous le savons maintenant, il y aura déjà un plan dans l’esprit de Kevin Feige sur la façon dont tout cela se déroulera. Ces informations nous viennent de Comicbook.com.

Sujets : She Hulk, Mme Marvel, Disney Plus, Streaming