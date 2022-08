She-Hulk parodie Law & Order dans une nouvelle vidéo promotionnelle pour la série Disney +

She-Hulk : avocate approche de sa sortie Disney + le 18 août, et la comédie de la salle d’audience rend hommage à l’une des séries les plus longues de tous les temps. La loi et l’ordre a été diffusé pendant 22 saisons, dépassant 450 épisodes depuis ses débuts en 1990. Il serait donc normal que la prochaine série MCU fasse un clin d’œil à une autre émission axée sur le système juridique aux États-Unis.

Elle-Hulk suit Jennifer Walters (Tatiana Maslany) alors qu’elle navigue dans la vie compliquée d’un avocat célibataire d’une trentaine d’années qui se trouve également être un Hulk superpuissant vert de 6 pieds 7 pouces. La dernière promo partage une introduction avec La loi et l’ordre, en disant: «Dans l’univers cinématographique Marvel, les gens sont protégés par deux groupes distincts mais tout aussi importants. Les héros qui les sauvent et les avocats qui nettoient leurs dommages collatéraux. Mais un seul peut être les deux. C’est son histoire. Découvrez la parodie promotionnelle complète ci-dessous.

Jennifer Walters rencontrera sûrement une tonne de personnages loufoques de Marvel tout au long de la série Elle-Hulk, qui fait partie de l’intrigue du président de Marvel Studios, Keven Feige. « Ce qui est amusant, ce sont les types de personnages qui viennent la voir pour obtenir des conseils juridiques. » Dans cette bande-annonce, nous voyons des interactions avec Wong, Abomination et son éventuelle némésis, Titania. Nous savons déjà que Charlie Cox revient pour reprendre son rôle de Daredevil / Matt Murdock dans la série, et il y aura certainement quelques camées surprises en cours de route avec Elle-Hulk.

Connectez-vous à Disney + la semaine prochaine pour regarder les débuts de She-Hulk : avocate le 18 août.

Tatiana Maslany dit que son personnage traverse une crise d’identité

Passer d’un avocat régulier à un énorme super-héros Hulk laissera à coup sûr n’importe qui avec des problèmes psychologiques, et l’actrice Tatiana Maslany pense que son personnage est confronté à une crise d’identité. Le Hollywood Reporter a enregistré ses pensées lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association 2022, où elle a révélé ce que Jennifer Walters traverse.

« Jen a planifié sa vie pour elle et a travaillé très dur pour en arriver là où elle est en tant qu’avocate. Et que cette chose lui arrive qui fait en quelque sorte tout dérailler, c’est un peu une crise d’identité. Et quoi Je trouve vraiment captivante l’histoire, c’est quand elle est She-Hulk, elle est traitée très différemment que quand elle est Jen. »

Bien que Marvel ait continuellement décrit Elle-Hulk en tant que comédie, il sera intéressant de voir leur parcours axé sur les personnages dans l’histoire. De plus, Jennifer Walters aura beaucoup de luttes intérieures avec elle-même et les changements qu’elle apporte, ce qui pourrait être un angle intéressant à disséquer dans la série.

La série de neuf épisodes arrive le 18 août, avec la star de longue date du MCU, Mark Ruffalo, qui s’unit à l’actrice recrue de Marvel. La paire est rejointe par Tim Roth, Benedict Wong, Charlie Cox, Ginger Gonzaga et Jameela Jamil dans le dernier projet MCU pour atteindre Disney +.