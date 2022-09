in

Disney+

She-Hulk a créé son quatrième chapitre sur Disney +, poursuivant les aventures de la nouvelle super-héroïne MCU. Voyez comment les fans l’ont vécu!

©Disney+She-Hulk : memes et réactions à l’épisode 4 sur Disney+.

elle hulk est revenu une nouvelle semaine avec la diffusion de son quatrième chapitre sur le service de streaming Disney+, dans le prolongement de l’expansion de l’univers cinématographique Marvel. La série écrite et réalisée par Jessica Gao est la nouvelle fureur des fans de la franchise, qui apprécient cette comédie centrée sur Jennifer Walters. Dans cet épisode, l’intrigue avance sur le personnage principal, qui a laissé de nouveaux moments qui ont ravi le public.

Auparavant, sa prémisse nous amenait à l’avocat défendant Emil Blonsky, connu sous le nom d’Abomination. On sait que Wong a décidé de le faire sortir de prison pour s’entraîner dans des combats clandestins en vue de devenir Sorcier Suprême, pour lequel l’homme accepte le blâme. Compte tenu de cela, Emil assure qu’il doit payer sa dette à la société, mais montre qu’il a complètement dominé la bête, alors ils accordent la libération conditionnelle.

« N’est-ce pas de la vraie magie », le chapitre 4 du programme a été appelé en Disney+ qui commence avec Donny Blaze, un magicien au milieu de son spectacle qui ne parvient pas à attirer son public, alors il décide d’utiliser la vraie magie et ouvre un portail et envoie une femme au temple où se trouve Wong. À la suite de cela, le Sorcier Suprême se rend chez Jennifer pour engager une action en justice pour l’utilisation de la sorcellerie de manière incorrecte.

Wong révèle que cet homme est un ancien étudiant en arts mystiques qui a été expulsé et exécute des tours pour son spectacle. D’autre part, Jennifer est également préoccupée par sa vie personnelle et s’inscrit à une application de rencontres, où elle commence une tournée de différents hommes qui ne satisfont pas sa recherche. C’est pourquoi dans sa photo de profil, elle utilise une image de duya en tant que She-Hulk et les propositions commencent à arriver.

Finalement, elle parvient à avoir rendez-vous avec Arthur, un homme qui l’écoute. Cependant, Wong les interrompt après une nouvelle action de Donny Blaze laissant échapper des démons d’une autre dimension, il doit donc se rendre à son spectacle pour aider le Sorcier Suprême. Grâce à cela, ils parviennent à gagner le procès contre le magicien tenté, mais maintenant Jennifer revient à sa vie dans laquelle, dans sa forme normale, elle ne parvient pas à attirer Arthur une fois de plus et reçoit un procès de Tatiana pour l’utilisation de sa marque She. -Hulk.

+Mèmes pour She-Hulk épisode 4

Vous n’êtes pas encore abonné à Disney+ pour accéder au contenu Marvel exclusif ? Abonnez-vous sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂