in

Disney+

Le deuxième chapitre de She-Hulk est arrivé sur la plateforme Disney +, continuant avec la nouvelle super-héroïne MCU. Voyez comment les fans ont réagi !

©Disney+She-Hulk : memes et réactions à l’épisode 2 de la série Marvel.

L’univers cinématographique Marvel a ouvert ses portes à elle hulk il y a une semaine et ce jeudi, ils ont créé leur deuxième épisode sur le service de streaming Disney+. Contrairement à la série qui est arrivée de mercredi à mercredi, il a été décidé de déménager un jour et il en sera ainsi jusqu’à la fin des 9 qu’elle aura cette saison. Les fans ont découvert la nouvelle version à travers les réseaux et ont laissé de grandes réactions.

Auparavant, il nous a été précisé l’origine de Jennifer Waltersvictime d’un accident avec son cousin, Bruce Bannière, et leurs sangs sont entrés en contact, alors maintenant elle aussi est devenue un géant vert. Compte tenu de cela, elle devait contrôler son pouvoir et ne pas perdre son sang-froid comme Hulk dans le passé, mais elle a la capacité de continuer à être l’avocate habituelle avec l’apparence d’un super-héros, bien que cela ne lui apporte pas de bons résultats.

A la fin du premier chapitre de l’émission Disney+ nous avons vu qu’il a sauvé des gens au milieu d’un procès lorsque le méchant est entré par effraction Titania, pour laquelle elle est immédiatement reconnue et louée par la ville. Cependant, son nouveau pouvoir l’amène à être renvoyée du cabinet d’avocats dans lequel elle travaille et à ne pas la faire embaucher ailleurs, jusqu’à ce qu’une solution se présente qui puisse lui ouvrir à nouveau la voie.

Enfin, un autre cabinet d’avocats l’engage pour un nouvel espace de représentants légaux pour les surhumains, mais elle fait face au défi qu’elle doit défendre rien de plus et rien de moins que Émile Blonskyconnu sous le nom d’Abomination, qui s’est battu contre le géant vert dans le film de 2008. Il est maintenant enfermé, mais il espère que Jenifer Faites de votre mieux pour le libérer, puisqu’il s’est repenti de ses actes.

Walter prend la décision de le défendre et communique avec Bruce Bannière pour l’informer de la situation, donc tout allait bien, jusqu’à ce que l’avocat voit des vidéos divulguées de Abomination participé à des luttes clandestines et a réussi à s’évader de prison. Revoir ce personnage a captivé les fans et comme prévu, ils se sont exprimés à travers les réseaux sociaux avec des mèmes amusants.

+ Memes et réactions à l’épisode 2 de She-Hulk

Vous n’êtes pas encore abonné à Disney+ pour accéder au contenu Marvel exclusif ? Abonnez-vous sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂