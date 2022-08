in

She-Hulk a sorti son premier épisode sur la plateforme Disney+ et les fans de MCU ont déjà fait écho à ce qu’ils ont vu à travers les réseaux.

©Disney+She-Hulk : mèmes et réactions à la première de la série Marvel sur Disney+.

L’année de l’univers cinématographique Marvel est plus mobilisée que jamais, car ces derniers mois, ils ont lancé divers projets et récemment créé elle hulkla nouvelle série du service de streaming Disney+. C’est un projet plus qu’attendu pour les fans, puisque nous avons à nouveau la présence de Bruce Banner dans la Phase 4, donc les commentaires n’ont pas cessé d’affluer.

Cette nouvelle production du MCU se concentre sur Jennifer Waltersune avocate spécialisée dans les affaires juridiques liées aux surhumains et qui doit naviguer dans la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui se trouve également être un Hulk de 2,01 mètres, tout comme son cousin. Bruce Bannière. Dans le rôle principal on retrouve Tatiana Maslany, accompagnée de Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Tim Roth et Ginger Gonzaga, entre autres.

Comme prévu, le premier chapitre du programme Disney+ parle de l’origine de la super-héroïne, où Bruce Banner dit à Jennifer de rester loin de lui, mais il entre en contact avec son sang et obtient les pouvoirs. D’autre part, on voit aussi que le personnage incarné par Mark Ruffalo continue de perdre le contrôle de Hulk et n’arrive toujours pas à le gérer de manière simple, il continuera donc à le combattre comme on l’a vu dans Avengers : Infinity War.

Malgré cela, Bruce l’aide à comprendre ses pouvoirs et à essayer de le contrôler, comme elle savait le faire auparavant. Là, il est clair que le processus peut prendre des années, alors elle est amenée à suivre une thérapie comportementale dialectique pour continuer à apprendre. En plus de cela, elle doit faire face à son travail d’avocate dans des affaires judiciaires et lorsqu’elle est en plein procès, elle interrompt Titania, la méchante de cette histoire.

Une rareté dans une émission Marvel est qu’elle a une scène post-générique à la fin de ce premier épisode, dans laquelle Bruce révèle que Steve Rogers a perdu sa virginité au profit d’une fille en 1943 lors de la tournée USO et que Jennifer célèbre en criant « Si je le savait ! Captain America ! » et termine le chapitre. Bien sûr, les fans ont commenté She-Hulk sur les réseaux sociaux et nous vous apportons ici ses mèmes hilarants.

+ Memes et réactions au chapitre 1 de She-Hulk

