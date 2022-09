Disney+

[ALERTA DE SPOILER] Le nouveau chapitre de She-Hulk a de nouveau suscité l’émotion chez les fans avec une dernière scène qui dévoile un nouveau personnage.

©Disney+She-Hulk : memes et réactions à la dernière scène de l’épisode 5.

elle hulk a créé un nouvel épisode sur le service de streaming Disney+, dans lequel il poursuivait les aventures de l’avocate Jennifer Walters désormais en plein conflit judiciaire autour du nom de la super-héroïne. Bien que le public l’ait reçu de manière positive, la meilleure chose a été la fermeture qui a montré qu’ils incorporeraient un nouveau personnage très apprécié des fans de Marvel et qu’ils attendaient son retour.

Dans le chapitre précédent, nous avons de nouveau vu Wong faire face légalement à un sorcier nommé Donny Blaze, qui était un ancien étudiant en arts mystiques qui a été expulsé. Au milieu d’un spectacle, un portail s’ouvre et ils craignent l’utilisation de ce type de sorcellerie. Pour cette raison, la super-héroïne intente une action en justice à ce sujet et parvient à lui faire cesser ses pratiques. D’autre part, Jennifer reçoit un procès de Titania pour l’utilisation de la marque elle hulk.

La plateforme Disney+ publié le chapitre « Vert, joyeux et ce jean me va à ravir »qui commence par les publicités de Titania avec le nom elle hulk vendre plusieurs produits de beauté. Compte tenu de cela, Jenifer Elle se rend dans son cabinet d’avocats et entame une demande reconventionnelle et doit prouver qu’elle a utilisé le pseudonyme avant de l’enregistrer.

Les représentants des deux côtés commencent par leurs stratégies, où vous voyez d’abord Jenifer niant le nom, mais apparaît plus tard dans une émission de télévision l’acceptant. Cependant, cela ne suffit pas au juge. Pendant ce temps, l’ami de Walter Elle est chargée de chercher une nouvelle tenue pour la super-héroïne et se rend chez un mystérieux créateur qui a travaillé avec des surhumains.

À la fin, Jenifer montre qu’il a utilisé le nom elle hulk sur l’appli de rencontres et à l’aide des témoignages des hommes qu’elle a rencontrés, elle parvient à obtenir gain de cause. Au final, Walters entre dans la boutique du célèbre couturier, qui lui fait essayer ses créations, mais se fâche avec son assistante pour ne pas avoir respecté la confidentialité d’un de ses clients. Ce n’est rien de plus et rien de moins que Casse-cou!

+ Mèmes et réactions au casque de Daredevil dans She-Hulk

