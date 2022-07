She-Hulk : les personnages qui pourraient apparaître dans la série Disney+

Disney+

She-Hulk fera bientôt ses débuts sur Disney+ et son entrée dans l’univers cinématographique Marvel pourrait être accompagnée de divers personnages de la marque.

elle hulk suit l’histoire de l’avocate Jennifer Walters qui est la cousine de Bruce Banner et comment il a la capacité de se transformer en un puissant Goliath vert chaque fois qu’elle se trouve dans une situation dangereuse ou que quelque chose la met en colère. L’intrigue de la série Disney+ montre comment cette nouvelle héroïne prend en charge une Superhero Law Division où elle aura Emil Blonsky, plus connu sous le nom de Abomination.

La vérité est que l’émission télévisée aura plusieurs personnages de la mythologie merveille apparaissant dans ses épisodes. Le plus remarquable est probablement Pontonqui continue sous sa forme « intelligent » qui est déjà apparu dans le film fin de partie des vengeurs. Dans ce cas, il aide Jennifer à mieux comprendre et contrôler ses pouvoirs nouvellement acquis, une tâche qui ne sera pas facile.

+ Personnages pouvant apparaître dans She-Hulk

.4. Casse-cou

Charlie Cox joue Matt Murdock qui, comme Jennifer, est avocat. Cette caractéristique nous fait supposer qu’elle est un personnage idéal pour croiser la route de She-Hulk. Mais en plus, ce héros joue le rôle de Daredevil, et il y a beaucoup de bruit sur le net quant à la possibilité que l’on voit le Diable de Hell’s Kitchen avec son costume jaune emblématique des romans graphiques.

.3. Éros

Ce personnage est apparu pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel lors de la scène post-générique d’Eternals joué par le musicien Harry Styles. Il est le frère de Thanos, le Mad Titan qui a mis fin à la vie dans la moitié de l’Univers jusqu’à l’intervention réussie des Avengers. Eros ne partage apparemment pas la méchanceté de son frère, mais ses intentions ne sont pas claires.

.deux. Hercule

Il est apparu dans la scène post-crédits de Thor: Love and Thunder et est un demi-dieu doté de pouvoirs tels qu’une force exceptionnelle ainsi qu’une vitesse, des réflexes et une endurance surhumains. Dans les romans graphiques, il est venu remplacer Hulk, il y a donc une relation qui pourrait bien impliquer sa participation au show. Disney+ avec Jennifer Walters.

.1. La chose

Ben Grimm fait partie des Quatre Fantastiques et la rumeur qui circule actuellement sur Internet est que ce super-héros ferait ses débuts dans She-Hulk joué par l’acteur Jason Segel. On sait que Hulk et The Thing ont porté des coups à plus d’une occasion dans des romans graphiques et d’autres médias, donc aussi, comme dans le cas d’Hercule, il y a une histoire entre ces personnages qui peut signifier une apparition dans l’émission télévisée .télévision.

