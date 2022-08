She-Hulk: l’avocate fait une référence majeure aux X-Men lors du dernier épisode

Série Marvel en cours She-Hulk : avocate a déjà prouvé qu’il regorgeait d’œufs de Pâques amusants et de références pour les fans. Et la série Disney + vient peut-être de faire la référence la plus excitante à ce jour, faisant allusion à l’existence de bien-aimés X Men membre Wolverine lors du dernier épisode.

Suite à des difficultés d’emploi lors du deuxième épisode de She-Hulk : avocate, « Loi surhumaine », Jennifer Walters se tourne vers un site Web qui suggère « Des emplois décalés pour un nouveau départ ». En regardant attentivement les articles sur le côté du site (via l’utilisateur de Twitter @SheHulkSource), les fans aux yeux d’aigle ont repéré un titre qui dit: « Un homme se bat avec des griffes de métal dans une bagarre de bar », qui ne peut être qu’une référence à un certain mutant aux cheveux hérissés, brandissant des griffes d’adamantium.

FILM VIDÉO DU JOUR

Grâce aux événements de la précédente série Marvel Mme Marvel, les mutants ont maintenant été pleinement introduits dans l’univers cinématographique Marvel. Ainsi, cela ne peut être qu’une question de temps avant que nous commencions à en voir plus de Wolverine et du reste de la X Men maintenant qu’ils tombent sous l’égide de Marvel Studios. Ce que Marvel a exactement prévu pour Logan et ses copains mutants est actuellement inconnu, mais des références aussi claires suggèrent certainement qu’il ne faudra pas longtemps avant que Wolverine rejoigne She-Hulk, Doctor Strange et Spider-Man à l’écran.

Pourrions-nous un jour voir un film Wolverine Versus Berserker Hulk?

Lionsgate/Marvel Studios

L’incroyable Hulk est un personnage MCU auquel Wolverine s’est heurté de manière assez célèbre dans les pages de Marvel Comics. Alors que Bruce Banner contrôle actuellement son grand alter ego vert, il n’y a aucune raison pour que cela ne change pas à l’avenir, l’acteur de Hulk Mark Ruffalo le suggérant même dans une récente interview.

« Ce qui est cool avec ce monde, c’est qu’il pourrait être n’importe quoi », a déclaré Ruffalo. « Dans cinq ans, il pourrait totalement se transformer en n’importe quoi, tout ce qui est pertinent à l’époque. Je le vois presque revenir à ‘Berserker Hulk’ World War Hulk ». Il pourrait aller n’importe où. C’est ce qui est excitant – j’ai joué cinq versions différentes du début à maintenant, et cela l’a gardé intéressant pour moi et j’espère intéressant pour d’autres personnes. «

Ainsi, plutôt que d’introduire Wolverine dans un X Men film, Marvel Studios pourrait-il plutôt amener le mutant bien-aimé dans la mêlée avec un Wolverine contre Hulk film? Nul doute que les fans aimeraient que cela se produise, beaucoup réclamant non seulement l’introduction de Wolverine, mais aussi le retour d’un Hulk en colère.

Pour l’instant, nous avons encore le reste de She-Hulk : avocate pour s’asseoir et profiter tout en gardant les yeux ouverts pour les œufs de Pâques. She-Hulk : avocate est la première sitcom du MCU et suit Jennifer Walters, une avocate célibataire dans la trentaine, dont la vie devient encore plus compliquée lorsqu’elle est soudainement capable de devenir un super-héros vert de 6 pieds 7 pouces après un accident.

Avec Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters alias She-Hulk aux côtés de Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, Benedict Wong et Charlie Cox, She-Hulk : avocate a été créée le 18 août 2022 et a reçu des critiques largement positives de la part des critiques. La série se composera de neuf épisodes dans le cadre de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.