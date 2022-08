She-Hulk : l’actrice Tatiana Maslany a soutenu la communauté trans

Disney+

Tatiana Maslany est la protagoniste de She-Hulk et a profité de la promotion de la série télévisée pour apporter son soutien total à la communauté trans. Épingle de sûreté!

©IMDBTatiana Maslany dans She Hulk

Tatiana Maslany est le protagoniste de elle hulkla prochaine entrée Univers cinématographique Marvel qui peut être vu à travers la plate-forme Disney+ où l’actrice personnifie Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui a aussi la capacité de devenir un géant vert tout-puissant et devra faire face à différentes menaces dans sa nouvelle vie d’héroïne.

Pendant la série télévisée elle hulk Il affrontera des méchants comme la puissante Titania qui a des capacités surnaturelles comme celles de Jennifer ou Emile Blonsky lui-même qui peut devenir Abomination et qui a tenté par le passé de tuer Hulk lors d’un combat qui a détruit une partie de New York. Vous pouvez vous attendre à voir tout cela dans la prochaine entrée MCU, mais Tatiana Maslany il veut également générer une prise de conscience de sa place.

Tatiana Maslany et son soutien à la communauté trans

En ce sens, l’actrice elle hulk lors d’une vidéo promotionnelle pour le spectacle Disney+ il portait une chemise qui dit « soutenir les futurs trans » en allusion claire aux personnes trans avec qui il a un lien très spécial et avec lesquelles il a décidé de le soutenir à chaque occasion, ainsi qu’au reste de la communauté LGBTQ+, qui a fait un pas en avant dans merveille.

Rappelons-nous que Kévin Feig veut faire du MCU un multivers inclusif et dans cet esprit, nous pouvons parler d’un Loki bisexuel, le partenaire homosexuel de Phastos dans ÉternelsValkyrie et Korg acceptant leur statut gay en Thor : Amour et tonnerre et plus de situations dans cet aspect qui peuvent surprendre le fandom de merveille en même temps qu’ils montrent le soutien inconditionnel de la marque à la communauté LGBTQ+.

« Je suis incroyablement privilégié et très chanceux d’avoir la plateforme que j’ai. Et je suis très favorable aux personnes qui se battent pour les droits LGBTQ. Cette communauté compte beaucoup pour moi et s’il y a un moyen de continuer à exprimer mon allégeance, je le ferai.exprimé Tatiana Maslany dans une conversation avec le Los Angeles Times.

elle hulk viendra en streaming La maison de la souris le 18 août avec un casting dirigé par Tatiana Maslany comme Jennifer Walters, Mark Ruffalo comme Bruce Banner, Jameela Jamil comme Titania, Tim Roth comme Abomination, Benedict Wong comme Wong, Charlie Cox comme Daredevil et bien d’autres noms pour une nouvelle entrée dans le Univers cinématographique Marvel qui promet beaucoup d’action en même temps que la comédie à laquelle la marque nous a habitué dans son multivers.

