She-Hulk, la nouvelle série Marvel retarde sa première sur Disney+ : c’est la date du jour

Marvel sortira bientôt elle hulk via Disney +, mais pas à la date à laquelle tous les fans s’attendent. Sachez quand cette nouvelle production arrivera.

©Disney PlusShe Hulk a une nouvelle date de sortie

Après avoir rencontré le succès avec le format épisodique, merveille misez à nouveau sur cette formule avec elle hulk. La série, mettant en vedette Tatiana Maslany Il est composé d’une saison de neuf épisodes qui, pour le moment, n’a pas beaucoup retenu l’attention des téléspectateurs. Eh bien, les problèmes évidents avec le CGI qui ont été vus dans les bandes-annonces promotionnelles ont détruit les attentes des fans.

elle hulk c’est l’une des rares séries qui, jusqu’à présent, ne génère pas d’anxiété chez les utilisateurs. Comme Mme Merveille les commentaires ont été négatifs et cela n’a même pas encore été publié. Malgré tout, le MCU prévoit de poursuivre son lancement, mais ce ne sera pas le jour déjà annoncé de toute façon. En effet, récemment, il a été confirmé que la série retarderait sa première d’un jour.

En premier lieu elle hulk Il devait arriver sur Disney + le 17 août, mais maintenant, ils viennent d’annoncer que sa première officielle aura lieu le 18 août. Autrement dit, la série arrivera un jour plus tard que prévu. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, avec cette fiction merveille il a également changé ses jours de sortie. Comme il l’a été dès le premier instant, le studio kevin feige Il présente en avant-première un épisode par semaine de ses fictions et, avec ce strip, il ne pouvait pas faire exception.

Et, malgré le fait qu’il y a quelques semaines les épisodes de elle hulk Ils allaient pouvoir être vus tous les mercredis, maintenant ce sera le jeudi lorsque la série lancera chacun d’eux. C’est-à-dire que cela coïncide avec son jour d’ouverture, qui sera un jeudi. La raison de son changement est encore inconnue, mais les neuf chapitres de cette création peuvent être vus à partir du 18 août et c’est un fait.

Aussi, ces derniers jours, plus de détails ont été connus sur la participation de Charlie Cox à cette production et la vraie relation entre Hulk de Mark Ruffalo et ce nouveau personnage. Quelque chose qui, sans aucun doute, a su exciter les téléspectateurs et a fini par transformer la série en un peu plus attrayante au-delà de ses effets spéciaux ratés.

